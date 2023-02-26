أول لقب منذ 6 سنوات.. مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ويتوج بكأس الرابطة الإنجليزية

توج مانشستر يونايتد بلقب بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه عقب فوزه على نيوكاسل بهدفين نظيفين اليوم الأحد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وتقدم مانشستر يونايتد -الذي ظفر بأول ألقابه منذ فوزه بالدوري الأوروبي في مايو/أيار 2017- بهدف سجله كاسيميرو في الدقيقة الـ33، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ39 عبر ماركوس راشفورد.

وهذا هو اللقب السادس لمانشستر يونايتد في هذه البطولة، علما بأنها المرة العاشرة التي يصعد فيها مانشستر للمباراة النهائية بالبطولة.

في المقابل، كانت هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها نيوكاسل في المباراة النهائية، فقد سبق له المشاركة في نهائي عام 1976.