بالفيديو.. أنشيلوتي: ريال مدريد لم يستسلم في الدوري الإسباني وكأس الملك هي الأهم

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فريقه لم يرفع راية الاستسلام في الدوري الإسباني لكرة القدم، لكنه أقر بصعوبة المنافسة على اللقب بعد التعادل 1-1 أمام 10 من لاعبي غريمه أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو أمس السبت.

ويحتل ريال المركز الثاني متأخرا بـ7 نقاط خلف غريمه المتصدر برشلونة الذي يمكنه توسيع الفارق عند مواجهة ألميريا المتعثر اليوم الأحد.

ولم يستفد ريال مدريد، الذي سحق ليفربول 5-2 في أنفيلد بذهاب الدور 16 بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، من طرد مهاجم أتلتيكو أنخيل كوريا في الشوط الثاني.

ونجح فريق المدرب دييغو سيميوني في التقدم -رغم النقص العددي- بضربة رأس للمدافع البديل خوسيه خيمنيز، قبل أن يدرك المهاجم الصاعد ألفارو رودريغيز التعادل لأصحاب الضيافة بهدف متأخر بطريقة مشابهة.

📺التعادل يحسم ديربي مدريد بين ريال مدريد و أتليتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الـ23 من #LaLigaSantander. ▶️ شاهد ملخص ديربي العاصمة #ElDerbiDeMadrid

#LaLigaHighlights #RealMadridAtleti 1-1 pic.twitter.com/H8f116j21i — LaLiga (@LaLigaArab) February 25, 2023

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا بشأن فرص الدفاع عن اللقب أنها "أصبحت أكثر تعقيدا، لكننا لم نودع البطولة، يجب أن نقاتل حتى النهاية ولنرَ ما سيحدث".

ولم يبرر المدرب الإيطالي التعادل بالإرهاق البدني بعد العودة من إنجلترا.

وأضاف "لا أعتقد أن الفريق كان منهكا من الناحية البدنية، بل تأثر ذهنيا بشكل أكبر بعد خوض 17 مباراة خلال 50 يوما".

ويعتقد البعض أن ريال، الذي توج بكأس العالم للأندية في وقت سابق فبراير/شباط الجاري، يضحي بالدوري المحلي، ويفضل التركيز على الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال. وسيواجه الفريق -الخميس المقبل- برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا بمدريد.

وتابع أنشيلوتي "كأس الملك هي الأهم الآن، لأننا سنلعب يوم الخميس، نحن قريبون جدا من لقب، وهذا هو المهم الآن. غدا، سنحصل على راحة لأن اللاعبين يستحقون ذلك، سنبدأ العمل يوم الاثنين وسنركز على جوانب خططية خلال يومين، وسنكون في أتم استعداد يوم الخميس".