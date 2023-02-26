ألميريا يصعق برشلونة في الليغا ويقدم خدمة لريال مدريد

فرّط برشلونة في فرصة توسيع الفارق مع ريال مدريد مطارده المباشر على صدارة الدوري الإسباني وذلك عقب خسارته أمام مضيفه ألميريا بهدف نظيف ضمن منافسات المرحلة الـ23 من المسابقة.

وسجل بلال توريه هدف المباراة الوحيد لألميريا في الدقيقة الـ24.

وتجمد رصيد برشلونة عند 59 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعادل بالأمس مع غريمه أتلتيكو مدريد 1-1 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

وعلى الجانب الآخر رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ15.