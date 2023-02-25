فوز أرسنال ومانشستر سيتي يبقي الوضع على ما هو عليه في البريميرليغ

عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف في الجولة الـ25 من المسابقة.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز مانشستر سيتي على بورنموث 4-1، وأستون فيلا على إيفرتون بهدفين نظيفين، وليدز يونايتد على ساوثهامبتون بهدف نظيف، وويستهام على نوتينغهام فورست برباعية نظيفة.

ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه غابرييل مارتينيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

🎥 | هدف أرسنال ضد ليستر بعد تبادل رائع للمراكز بين لياندرو تروسارد وغابرييل مارتنيلي.❤️ pic.twitter.com/hCTUl0KlAq — Hūmoød 🇵🇸 (@HumoodAFC) February 25, 2023

ورفع أرسنال رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز 14.

وفي المباراة الثانية، فاز مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث 4-1.

وسجل أهداف مانشستر سيتي جوليان ألفاريز (15) وإيرلينغ هالاند (29) وفيل فودين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وكريس ميفام لاعب بورنموث بالخطأ في مرمى فريقه (51).

في المقابل، سجل جيفرسون ليرما هدف حفظ ماء الوجه لفريق بورنموث (83).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.