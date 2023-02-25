غراهام بوتر مدرب تشلسي يتلقى تهديدات بالقتل

أدانت رابطة مشجعي تشلسي الإنجليزي، تعرض المدير الفني للفريق الإنجليزي غراهام بوتر لتهديدات بالقتل وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الفريق محليا وقاريا.

وذكرت "وكالة الأنباء البريطانية" (بي إيه ميديا) أن الإنجليزي بوتر مدرب تشلسي أكد تلقيه رسائل وصفها بأنها "لم تكن لطيفة أبدا"، وقال إنها "تريد موتي وموت أطفالي".

وتعهد "البلوز" بتوفير الدعم للمدرب صاحب الـ47 عاما، والذي حل محل الألماني توماس توخيل في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأصدرت رابطة مشجعي تشلسي بيانا، أكدت فيه دعمها للتحقيق في تلك التهديدات.

وأضاف البيان أن "رابطة مشجعي تشلسي تشعر بالفزع لتعرض غراهام بوتر وعائلته لتهديدات بالقتل".

وتابع أن "تصرفات هؤلاء الأشخاص مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل جماهير تشلسي. المدرب وعائلته لا يجب أن يتعرضوا لأي تهديد من أي نوع، نشعر بخيبة أمل كبيرة".

وأوضح البيان أنه "في الوقت الذي يعد فيه الجدل وتقييم الأداء جزءا من اللعبة، يجب ألا يتحول ذلك إلى سلوك مسيء للأفراد أو عائلاتهم".

ويحتل تشلسي -الذي يحل غدا ضيفا على توتنهام في الأسبوع الـ25 من البريميرليغ- المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ31 نقطة.