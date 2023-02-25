رياضة

شاهد- الثلاثية الثانية في 3 مباريات.. رونالدو يتعملق مع النصر السعودي

رونالدو لاعب النصر السعودي (مواقع التواصل)
سجّل رونالدو أهداف الفريق الثلاثة ليصل إلى الهدف الثامن له هذا الموسم، وهو الهاتريك الثاني مع النصر في 3 مباريات (حساب النصر على تويتر)
25/2/2023

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للفوز على فريق ضمك بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل "الدون" أهداف الفريق الثلاثة ليصل إلى الهدف الثامن له هذا الموسم، وهو الهاتريك الثاني مع النصر في 3 مباريات.

وجاءت أهداف "صاروخ ماديرا" في الدقائق (18) من ركلة جزاء و(23) و(44).

ورفع هذا الفوز رصيد "العالمي" إلى 42 نقطة بصدارة الدوري السعودي، وبفارق نقطتين عن اتحاد جدة الذي كان قد تصدر رغم تعادله السلبي أمام نظيره الرائد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي