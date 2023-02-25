شاهد- الثلاثية الثانية في 3 مباريات.. رونالدو يتعملق مع النصر السعودي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للفوز على فريق ضمك بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل "الدون" أهداف الفريق الثلاثة ليصل إلى الهدف الثامن له هذا الموسم، وهو الهاتريك الثاني مع النصر في 3 مباريات.

وجاءت أهداف "صاروخ ماديرا" في الدقائق (18) من ركلة جزاء و(23) و(44).

ورفع هذا الفوز رصيد "العالمي" إلى 42 نقطة بصدارة الدوري السعودي، وبفارق نقطتين عن اتحاد جدة الذي كان قد تصدر رغم تعادله السلبي أمام نظيره الرائد في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي.

د18' الهدف الأول لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو

ضمك 0 × 1 النصر#ضمك_النصر | ⁦#SSC pic.twitter.com/a3I9m98Q6t — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 25, 2023