الشاب رودريغيز كان بطل المباراة.. لا غالب ولا مغلوب في ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو

بـ10 لاعبين، تعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه ريال مدريد 1-1 في ديربي العاصمة الإسبانية ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز إسبانيول على ريال مايوركا 2-1، وقادش على رايو فاييكانو بهدف نظيف.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة 78، وتعادل ريال مدريد عن طريق ألفارو رودريغيز (18 عاما) في الدقيقة 85.

وفي ثاني مشاركة له بديلا في الليغا، سجل المهاجم الشاب ضد "الأتلتي" هدف التعادل بعد 7 دقائق فقط من دخوله، وصنع هدفا أيضا في مواجهة أوساسونا في الجولة الماضية.

ريال مدريد 0×1 اتلتيكو مدريد هدف اتليتكو مدريد ⚽🔥🔥 pic.twitter.com/m6gILVwvZe — الـكـورة هـنـا | Football is here ⚽ (@Footballisher) February 25, 2023

هدف التعادل عن طريق ألفارو ريال مدريد 1-1 أتلتيكو مدريد via : @MMajeedSX pic.twitter.com/oPdk4z5WVa — محمود مجيد – تغطية فيديو فقط (@mmajeedsx2043) February 25, 2023

وأكمل أتلتيكو مدريد المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد أنخيل كوريا في الدقيقة 64.

ورفع الريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي يمكنه أن يوسع الفارق في حال فوزه على ألميريا غدا الأحد.

في المقابل، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام ريال بيتيس صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطة خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث.