مواجهات منتظرة وواعدة بالمتعة والإثارة في ثمن نهائي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر

أسفرت قرعتا ثمن نهائي بطولتي الدوري الأوروبي والمؤتمر الأوروبي لكرة القدم عن مواجهات منتظرة وتعد بالكثير من الفرجة والمتعة والإثارة الكروية وقد يكون بعضها أفضل من مواجهات دوري الأبطال.

ثمن نهائي الدوري الأوروبي:

يونيون برلين الألماني – رويال سانت غيلواز البلجيكي.

فرايبورغ الألماني – يوفنتوس الإيطالي.

باير ليفركوزن الألماني – فرينكفاروزي المجري.

مانشستر يونايتد (بطل المسابقة عام 2017) – ريال بيتيس الإسباني.

إشبيلية الإسباني (بطل المسابقة عام 2020) – فنربختشة التركي.

أرسنال – سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

روما الإيطالي – ريال سوسيداد الإسباني.

شاختار دونيتسك الأوكراني – فينورد الهولندي.

وتقام مباريات الذهاب في 9 الشهر المقبل على أن تقام العودة في 16 من الشهر نفسه.

ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي:

لارناكا القبرصي – وستهام الإنجليزي.

فيورنتينا الإيطالي – سيفاس سبور التركي.

لاتسيو الإيطالي – إي زد آلكمار الهولندي.

ليخ بوزنان البولندي – ديورغردن السويدي.

بازل السويسري – سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

شيريف تيراسبول المولدوفي – نيس الفرنسي.

أندرلخت البلجيكي – فياريال الإسباني.

خينت البلجيكي – إسطنبول باشاك شهير التركي.

تقام مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 9 الشهر المقبل على أن تُلعب مباريات الإياب بعدها بأسبوع في 16 من الشهر نفسه.