غوارديولا يكشف أسباب عقم هالاند في المباريات الأخيرة لمانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي -اليوم الجمعة- إن إيرلينغ هالاند لا يتحمل اللوم لعدم تمكنه من ترك بصمة في المباريات الأخيرة، مشددا على أن زملاء المهاجم النرويجي يجب أن يتواصلوا معه بشكل أكبر.

وأحرز هالاند 32 هدفا في جميع المسابقات خلال موسم أول مبهر في إنجلترا، لكنه هز الشباك مرة واحدة في آخر 6 مباريات مع سيتي.

وغابت فاعلية هالاند (22 عاما) أمام لايبزيغ بالتحديد في دوري أبطال أوروبا وسدد مرة واحدة على المرمى بعدما لمس الكرة 22 مرة فقط.

وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة قبل زيارة إلى بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز، إنه "ذنبنا".

وأوضح "إيرلينغ كان جيدا طيلة الموسم، لا توجد مقاييس محددة، لا أحتاج إلى إحصاءات أو أرقام وأعرف ما أريده بالضبط، بعد انتهاء المباراة بثانية واحدة أعرف إن كان مؤثرا أم لا وإن كان يحتاج للتدخل أكثر في اللعب أم لا".

وأضاف "هذا يتوقف علينا بالتأكيد، يجب أن نتعاون معه بشكل أكبر، المهاجم أصعب مركز بالملعب، شخص واحد يحيط به مدافعان، وفي حالة إيرلينغ تزيد الرقابة.. من الجيد أن يشعر بالإحباط، أنا محبط أيضا، السعادة مبالغ فيها".

وبدا أن سيتي انتزع الصدارة من أرسنال بفوزه في إستاد الإمارات الأسبوع الماضي لكنه أهدر نقطتين أمام نوتنغهام فورست في المباراة التالية ليستعيد منافسه اللندني القمة.

ويتفوق أرسنال بنقطتين على سيتي حاليا لكن غوارديولا أشار إلى دخول مانشستر يونايتد في المنافسة دون أن يحدد اسمه.

وتابع "عندما وصلت إلى هنا حذرني الجميع من أن المنافسة هنا ليست مثل إسبانيا أو ألمانيا، مرحبا في بريطانيا، للأسف كان سباقا من حصانين لكن الآن أخيرا انضم المزيد للسباق".

وقال المدرب الإسباني إن لاعب الوسط كيفن دي بروين الذي غاب عن الزيارة إلى لايبزيغ، قد يعود للعب أمام بورنموث بعد التعافي لكن على الأرجح سيستمر غياب المدافعين جون ستونز وإيمريك لابورت.