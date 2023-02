عقب مواجهة مانشستر يونايتد وبرشلونة.. كواليس "توبيخ" ليفاندوفسكي لأنسو فاتي

أنهى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة مواجهة فريقه ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد مستاء بشكل واضح، ليس فقط بسبب الإقصاء من الدوري الأوروبي، ولكن لسبب آخر.

وأتيحت فرصة لتحقيق التعادل في الدقائق الأخيرة ولكن مرة أخرى قام أحد زملائه بإخراج الهدف من بين يديه. ففي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع مرر الإسباني فيران توريس عرضية داخل المنطقة لكن أنسو فاتي سبق الدولي البولندي على الكرة عندما كان الأخير في وضع مثالي لرأسية كانت ستمنح البرسا هدف التعادل القاتل.

والأسوأ من ذلك كله، أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ففي المرحلة الـ10 من الليغا في مطلع الشهر الجاري، منع فاتي -من دون قصد- ليفاندوفسكي من تسجيل هدف في المباراة ضد مضيفه ريال بيتيس، ورغم أن هذا الحدث انتهى دون أن يلاحظه أحد لأن البلوغرانا فاز وقتها بالنقاط الثلاث وبنتيجة 2-1.

Inside the dressing room, Lewandowski reproached Fati for the header he took to prevent Lewa from finishing from a better position. In a positive way, Lewandowski told Fati that he had a chance to tie the game and asked him to be more focused on such plays.

— @fansjavimiguel pic.twitter.com/6I7MLOk6xC

— Barça Universal (@BarcaUniversal) February 24, 2023