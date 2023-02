شاهد- الثاني خلال أيام.. معركة كلامية وشتائم بين لاعبي إنتر ميلان على أرض الملعب

خطف السجال الحاد بين لاعبيْ إنتر ميلان الأضواء من فوز هذا الفريق الإيطالي الصعب على ضيفه بورتو بهدف نظيف، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووصلت الأمور، بين الحارس الكاميروني أندريه أونانا والمهاجم البوسني إدين دجيكو، حد تدخل زميلهما الآخر التركي هاكان تشالهان أوغلو لتخفيف التوتر واضعا يده على فم أونانا.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، بدأ السجال عندما طلب دجيكو من أونانا عدم الاعتراض على الحكام والتركيز في المباراة، ليرد الدولي الكاميروني السابق بالقول "اخرس وعد إلى مرماك".

André Onana had to be held back after it got heated with teammate Edin Džeko 😳🥊 pic.twitter.com/Rj34dsrHGf

وبعد المباراة قلل أونانا من الحادثة، مؤكدا أن الفوز في ملعب "سان سيرو" هو الأهم.

وقال أونانا "مثل هذه الأمور تحدث في المباراة، وكل شخص يظن أنه على حق، لدي علاقة جيدة مع دجيكو، الخلافات جيدة لفهم بعضنا البعض، هو فهم ما قمت به بشكل خاطئ".

وتأتي هذه الحادثة، بعد نحو أسبوع من سجال آخر، بين البلجيكي روميلو لوكاكو والإيطالي نيكو باريلا على أرضية الملعب في مباراة إنتر وسامبدوريا بالدوري الإيطالي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وحدث السجال في الشوط الأول بعد أن اعترض باريلا على عدم تمرير لوكاكو الكرة له.

Inter are 'increasingly considering' returning Lukaku to Chelsea due to concerns regarding 'fitness and performance' this season. This also comes after he had an argument on the pitch with Nicolo Barella. [Sempre Inter]

Thoughts?👇 pic.twitter.com/fewljzajGB

— CFC-Blues (@CFCBlues_com) February 18, 2023