بالفيديو- بثلاثية تاريخية لدي ماريا.. يوفنتوس إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

عبر الجناح الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بفريقه يوفنتوس الإيطالي إلى الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم، بتسجيله ثلاثية الفوز على مضيفه نانت الفرنسي 3-صفر، الخميس في إياب الملحق الفاصل.

في مواجهة ثانية بين الفريقين بعد أولى عام 1996 في نصف نهائي دوري الأبطال حين تأهل يوفنتوس إلى النهائي وتوج باللقب بركلات الترجيح على حساب أياكس الهولندي بعد فوزه بمجموع المباراتين على نانت 4-3، كان الفريق الإيطالي بأمسّ الحاجة إلى منقذ من أجل محاولة إنجاح موسمه بعد حسم 15 نقطة من رصيده في الدوري المحلي لاتهامه بالتلاعب المالي.

وكان دي ماريا هذا المنقذ الخميس بتسجيله الهدفين الأولين في الشوط الأول، ليقضي على آمال الفريق الفرنسي في البناء على نتيجة لقاء الذهاب الذي تعادل فيه 1-1، قبل أن يضيف أيضًا الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.

وفي ظل عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده في الدوري بسبب التلاعب المالي، يشكل الفوز بلقب "يوروبا ليغ" الأمل الوحيد ليوفنتوس من أجل المشاركة في دوري الأبطال، المسابقة التي ودّعها هذا الموسم من دور المجموعات بعدما اكتفى بـ3 نقاط في المركز الثالث بفارق 11 نقطة خلف بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبغياب فيديريكو كييزا بسبب الإرهاق وجلوس الصربي دوشان فلاهوفيتش على مقاعد البدلاء، بدأ يوفنتوس اللقاء بإشراك مويس كين في خط المقدمة بجانب دي ماريا وبمؤازرة الصربي الآخر فيليب كوشتيش.

وكانت البداية أكثر من مثالية ليوفنتوس، إذ افتتح التسجيل بعد أقل من 5 دقائق بفضل هدف رائع لدي ماريا الذي وصلته الكرة من نيكولو فاجولي بعدما خسرها نانت في منتصف ملعبه، فأطلقها الأرجنتيني قوسية من مشارف الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء إلى الزاوية اليمنى العليا البعيدة لمرمى الحارس البان لافون.

وضرب دي ماريا مجددًا ومن الجهة اليمنى مرة أخرى بعدما وصلته الكرة من الفرنسي أدريان رابيو، فتوغل وتلاعب بالمدافعين قبل أن يسدد في الحارس لافون، لكنها عادت إليه فسددها بكعب القدم لترتد من يد نيكولا بالوا، ما تسبب بطرد الأخير وحصول الأرجنتيني على ركلة جزاء نفذها دي ماريا بنجاح (20).

أنخيل دي ماريا يسجل هدف رائع من لمسة واحدة#الدوري_الأوروبي #يوفنتوس_نانت pic.twitter.com/Dnn7OqiHs3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 23, 2023

وكان يوفنتوس قريبًا جدًّا من إنهاء الشوط الأول بثلاثية نظيفة لكن القائم الأيسر عاند كوشتيتش (45+3)، ليبقى الهدفان الفاصل بين الفريقين مع دخولهما استراحة الشوطين.

وكان يوفنتوس قريبًا من تعزيز تقدمه في أكثر من مناسبة خلال الشوط الثاني لكنه انتظر حتى الدقيقة 78 ليضيف الثالث وعبر ماريا مجددًا وهذه المرة بكرة رأسية حسمت صحتها تكنولوجيا خط المرمى بعد تمريرة من البديل فلاهوفيتش.

وبات بطل مونديال قطر 2022 أول لاعب من يوفنتوس يسجل ثلاثية على الصعيد القاري منذ فيليبو إينزاغي في سبتمبر/أيلول 2000 في دوري أبطال أوروبا ضد هامبورغ الألماني (4-4 في دور المجموعات).