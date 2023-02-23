شاهد- حاملا السيف ومرتديا الثوب العربي.. رونالدو يحتفل بيوم التأسيس في السعودية
حاملا السيف ومرتديا الثوب العربي، احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي -أمس الأربعاء- بيوم التأسيس في المملكة.
ونشر حساب قناة الإخبارية على تويتر فيديو للـ "دون" وهو يؤدي مع بعض زملائه في النصر رقصة العرضة الشهيرة في المملكة.
فيديو | بالزي السعودي.. لاعب #النصر كريستيانو رونالدو يؤدي العرضة السعودية احتفالا بـ #يوم_التأسيس #يوم_بدينا#الإخبارية pic.twitter.com/vEUZQBhOPA
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 22, 2023
وأرفق حساب القناة الإخبارية الفيديو بتغريدة جاء فيها "بالزي السعودي.. لاعب النصر كريستيانو رونالدو يؤدي العرضة السعودية احتفالا بـ #يوم_التأسيس".
وتحتفل السعودية في 22 فبراير/شباط من كل عام بيوم التأسيس بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة، بحسب أمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز منذ نحو عام.
لابسيـن العز والطالـة لبـوس 🤩💚#يوم_التأسيس pic.twitter.com/qACxqrxh5X
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 22, 2023
وبداية العام، أعلن النصر -الفائز بالدوري 9 مرات آخرها عام 2019- تعاقده مع رونالدو في صفقة انتقال حرّ، وبعقد يمتد حتى صيف 2025.
وقدرت وسائل الإعلام قيمة الصفقة التاريخية بأكثر من 200 مليون يورو في الموسم الواحد.
ولعب رونالدو -الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات- حتى الآن 5 مباريات بقميص النصر سجل فيها 5 أهداف (4 في مباراة واحدة) وصنع هدفين.
ويحتل النصر صدارة الدوري بـ 40 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد والشباب، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر.