شاهد- حاملا السيف ومرتديا الثوب العربي.. رونالدو يحتفل بيوم التأسيس في السعودية

حاملا السيف ومرتديا الثوب العربي، احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي -أمس الأربعاء- بيوم التأسيس في المملكة.

ونشر حساب قناة الإخبارية على تويتر فيديو للـ "دون" وهو يؤدي مع بعض زملائه في النصر رقصة العرضة الشهيرة في المملكة.

وأرفق حساب القناة الإخبارية الفيديو بتغريدة جاء فيها "بالزي السعودي.. لاعب النصر كريستيانو رونالدو يؤدي العرضة السعودية احتفالا بـ #يوم_التأسيس".

وتحتفل السعودية في 22 فبراير/شباط من كل عام بيوم التأسيس بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة، بحسب أمر ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز منذ نحو عام.

وبداية العام، أعلن النصر -الفائز بالدوري 9 مرات آخرها عام 2019- تعاقده مع رونالدو في صفقة انتقال حرّ، وبعقد يمتد حتى صيف 2025.

وقدرت وسائل الإعلام قيمة الصفقة التاريخية بأكثر من 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

ولعب رونالدو -الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات- حتى الآن 5 مباريات بقميص النصر سجل فيها 5 أهداف (4 في مباراة واحدة) وصنع هدفين.

ويحتل النصر صدارة الدوري بـ 40 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد والشباب، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر.