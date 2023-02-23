من بين عناصره طائرة بدون طيار.. تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد يستعين بجيش من الخبراء لهزيمة برشلونة

يبدو أن الهولندي إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد لا يترك شيئا للصدفة، ويعتمد على العلم وجيش من الخبراء والمحللين ليفوز في مبارياته بالبريميرليغ والدوري الأوروبي وخاصة مواجهة برشلونة الليلة.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل لفريق من الخبراء والمحللين كان يجلسون في أعلى مدرجات "الكامب نو" بذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، باحثين عن أي ثغرة في المنافس أو أي إضافة يقدمونها لهذا المدرب الهولندي.

ويظهر في الصورة المدير الفني دارين فليتشر ومدرب حراس المرمى ريتشارد هارتيس والمحلل كيفن كيجي الذي عمل مع تن هاغ في أياكس أمستردام، إذ يقوم الفريق بجمع الفيديوهات والبيانات أثناء المباراة لنقل المعلومات إلى المدرب الهولندي ومساعديه على أرض الملعب.

Barcelona ile Manchester United'ın Camp Nou'da 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı Erik ten Hag'ın analiz ekibi sekiz kişi ile takip etmiş. Veriler ve analizler anlık olarak kulübeye ve soyunma odasına gönderiliyor. pic.twitter.com/gdgZBxDIE4 — Burak Özdemir (@burakozdemr) February 23, 2023

وتحفظ هذه المعلومات أيضا في قاعدة بيانات مركزية في مقر يونايتد في كارينغتون ويشرف عليها رئيس تحليل الفريق الأول بالنادي بول براند، بحيث يمكن استخدامها من قبل تن هاغ لإعداد لاعبيه للمباريات المستقبلية.

ووضع مدير كرة القدم في يونايتد، جون مورتو، على رأس أولوياته تطوير قسم التحليلات بعد أن تخلف النادي عن منافسيه في البريميرليغ مثل ليفربول ومانشستر سيتي في هذا المجال.

وعين عدد من المحللين الجدد -وهو ما يفسر الوجود المكثف لهم في إسبانيا الأسبوع الماضي- كما عزز اليونايتد قسم علوم البيانات بقيادة المدير دومينيك جوردان والذي يركز بشكل أكبر على استكشاف المواهب والتعاقد مع اللاعبين.

وحلقت -أمس الأربعاء- طائرة بدون طيار في سماء ملعب تدريبات اليونايتد لتصوير لاعبي الفريق يتدربون قبل مباراة الإياب الليلة ضد برشلونة.

وأصبح مشهد "الدرون" منتظما في كارينغتون هذه الأيام، حيث يوفر تغطية جوية غير متاحة بسهولة للمحللين.

ويستضيف "المانيو" ضيفه "البرسا" في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي. علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2.