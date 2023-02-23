السلطات الإسبانية تحقق في شبهة تلاعب بنتيجة مباراة في كأس الملك

فتحت السلطات الإسبانية تحقيقًا في شبهة تلاعب بنتائج مباراة من منافسات كأس ملك إسبانيا يرجع تاريخها إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، بحسب ما أعلنت رابطة دوري كرة القدم الخميس.

وشهدت المباراة آنذاك فوز ليفانتي 8-0 على هوراكان مليلية من الدرجة الخامسة.

وقالت الرابطة، في بيان، إن الدوري الإسباني أبلغ الشرطة الوطنية بالمخالفات المحتملة بعد تلقي بلاغ من مجهول.

وقالت الشرطة إن لاعبا سابقا في هوراكان مليلية تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي بزعم مشاركته في التلاعب بعدة مباريات من أجل الاستفادة من المراهنات.

ولم يتم الكشف عن اسم اللاعب، وكذلك أسماء بقية الأشخاص الآخرين الذين تم اعتقالهم، لأسباب قانونية.

💥 ÚLTIMA HORA | @LaLiga denuncia un posible amaño del partido de #CopaDelRey entre el CD Huracán Melilla y el Levante UD disputado en diciembre de 2021 🆚 El resultado fue de 0 – 8 🧑🏻‍⚖️ Se ha abierto una investigación en el Juzgado de Instrucción de Melilla 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/nL1S8A2a5A — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 23, 2023

وذكر نادي هوراكان مليلية، في بيان، أنه سيكون منفتحا للتعاون مع منظومة العدالة الإسبانية وسلطات كرة القدم.

وأضاف "دافع النادي دائما عن اللعب النظيف والعادل وسيفعل كل ما هو ضروري لمحاربة الاحتيال".

وتابع البيان "نريد أن نوضح أنه في حالة تورط أي عضو فاعل في النادي، سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقضائية على الفور".

ويتم تنظيم كأس الملك من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم وليس من قبل رابطة الدوري الإسباني، التي تدير القسمين الأول والثاني في دوري إسبانيا.

ولم يرد الاتحاد الإسباني للعبة على طلب للتعليق.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أُلقي القبض على 23 شخصا، من بينهم مجموعة من لاعبي كرة القدم، كجزء من تحقيق في التلاعب بنتائج المباريات في بطولات كرة القدم لغير المحترفين في إسبانيا وأندورا وجبل طارق من أجل الاستفادة من المراهنات.

وقالت الشرطة إن المعتقلين يشتبه في انتمائهم لعصابة يتردد أنها حصدت ما يصل إلى 500 ألف يورو (أكثر من 530 ألف دولار) من خلال مراهنات بسيطة مع مبالغ بدت أقل من أن تلفت أنظار الجهات الرقابية.

ولم يتم تحديد أسماء أي من اللاعبين، لكن الشرطة قالت إن العصابة استهدفت حوالي 30 مباراة في بطولات غير المحترفين.