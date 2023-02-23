تقييم كارثي لرجل "المليار" يورو.. هالاند لم يحضر تعادل لايبزيغ ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

قبل مباراة أمس ضد لايبزيغ في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، سجل النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي 6 أهداف في مرمى الفريق الألماني خلال 4 مباريات فقط.

وعندما كان هذا اللاعب -الذي اعتبرت وكيلة أعماله أن قميته السوقية تبلغ مليار يورو- يلعب مع دورتموند، سجل 3 ثنائيات في مرمى لايبزيغ.

وبسبب هذه الأرقام كان الجميع ينتظر "الإعصار النرويجي" كيف يلتهم ضحيته المفضلة ويهز مرماه أكثر من مرة، لكنه خيب أمل جماهير "السيتيزنز" لكأنه لم يحضر إلى المباراة، وتحول الإعصار إلى نسمة هواء لا تسمن ولا تغني من جوع.

واكتفى الدولي النرويجي بـ 22 لمسة للكرة فقط خلال المباراة التي شارك بكل دقائقها لتمنحه صحيفة "غول" العالمية أدنى تقييم بين زملائه وهو 3 نقاط من أصل 10.

وبررت الصحيفة هذا التقييم بعدم فعاليته أمام المرمى، وأنه لم يدخل في أجواء وحتى الفرصة الكبيرة الوحيدة التي لاحت أمامه في الدقيقة الـ 68 أهدرها برعونة كبيرة.

ويعيش هالاند (22 عاما) فترة تألق كبيرة منذ انضمامه إلى "الفريق السماوي" حيث سجل 32 هدفا خلال 32 مباراة، بينها 26 هدفًا في البريميرليغ.

ولعب هذا النجم العالمي موسمين في بوروسيا دورتموند، ثم انتقل صيف 2022 إلى مانشستر سيتي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني (58 مليون يورو).