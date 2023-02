بطل مونديال قطر.. مارتينيز حارس الأرجنتين يكشف عن فوائد عدم شربه الخمور

يعتبر الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، حارس منتخب "التانغو" ونادي أستون فيلا الإنجليزي، أحد المساهمين الفاعلين في فوز منتخب بلاده بمونديال قطر وتحقيق إنجاز تاريخي.

وكان صاحب التصديات المميزة لركلات الترجيح كشف -في مقابلة صحفية- عن أنه لا يشرب الخمور أو المشروبات الغازية، وأشار إلى فائدة ذلك قائلا "عندما عدت إلى إنجلترا بعد الاحتفال بالتتويج بكأس العالم، كنت أنام نحو 15 ساعة في الليلة، هنا أدركت أهمية ما فعلته".

وتابع ردا على سؤال قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتغيير قوانين ركلات الترجيح بسبب تأثيره على الخصم وخاصة في نهائي مونديال قطر، يجيب "ديبو" مارتينيز أنه "علينا دائما التكيف مع قوانين الفيفا، بالنسبة لي تمكنت من التصدي لركلات الترجيح التي كان يجب أن أتصدى لها لأساعد فريقي في الفوز، وهذا يكفي بالنسبة لي".

وتابع "ربما لن أتصدى لأي ركلة جزاء خلال الـ20 سنة القادمة، أعتقد أن ما قمت بالتصدي له حتى الآن في كوبا أميركا وكأس العالم يكفي بالنسبة لي".

وعن ميسي الذي سيبلغ 39 عاما في مونديال 2026، يقول أفضل حارس في مونديال قطر إنه وزملاؤه "سعيدون بمساعدة ميسي في الفوز بكأس العالم.. آمل ألا يكون مونديال قطر الأخير لميسي".

وكشف عن أنه قال لميسي في مونديال قطر "توقف عن الفوز بجائزة (أفضل لاعب في المباراة).. عليك أن تترك شيئا للاعبين الآخرين".

The biggest what if ever. Always gonna be grateful to Emiliano Martinez. He's the GOAT for real. pic.twitter.com/bEiPKOv47X

— G (@PassedToMessi) February 10, 2023