بالفيديو.. الهلال السعودي يتأهل لمواجهة الدحيل القطري في قبل نهائي أبطال آسيا

سجل المالي موسى ماريغا هدفا في الدقيقة 87 ليقود الهلال السعودي حامل اللقب ووصيف بطل العالم للفوز 1-صفر على فولاد خوزستان الإيراني ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الخميس.

وكان الدحيل فاز على الشباب السعودي 2-1 في وقت سابق اليوم بفضل ثنائية الكيني مايكل أولونغا؛ ليتأهل لأول مرة في تاريخه للدور قبل النهائي.

🇰🇪 @OgadaOlunga made it 2⃣ #ACL2022 braces with this finish 🔥#DUHvSHB | @DuhailSC pic.twitter.com/gGgiKdbFXH

— #ACL2022 (@TheAFCCL) February 23, 2023