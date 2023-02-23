بالفيديو.. الهلال السعودي يتأهل لمواجهة الدحيل القطري في قبل نهائي أبطال آسيا

سجل المالي موسى ماريغا هدفا في الدقيقة 87 ليقود الهلال السعودي حامل اللقب ووصيف بطل العالم للفوز 1-صفر على فولاد خوزستان الإيراني ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الخميس.

هدف | الهلال السعودي يتقدم 1-0 على فولاذ الإيراني عبر موسى ماريغا في الدقيقة 87 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا#الهلال_فولاذ #دوري_أبطال_آسيا #قنوات_الكاس pic.twitter.com/Ij71EayVoe — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 23, 2023

وكان الدحيل فاز على الشباب السعودي 2-1 في وقت سابق اليوم بفضل ثنائية الكيني مايكل أولونغا؛ ليتأهل لأول مرة في تاريخه للدور قبل النهائي.

وسيقام الدور قبل النهائي الأحد المقبل، على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل/نيسان والسادس من مايو/أيار القادمين.

وبسبب إقامة كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي تأجلت مباريات أدوار خروج المغلوب للقسم الغربي في آسيا بعد انتهاء منافسات الجانب الشرقي في أغسطس/آب الماضي.

وقرر الاتحاد القاري إقامة أدوار 16 و8 وقبل النهائي في قطر.