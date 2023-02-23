بالفيديو.. الهلال السعودي يتأهل لمواجهة الدحيل القطري في قبل نهائي أبطال آسيا
سجل المالي موسى ماريغا هدفا في الدقيقة 87 ليقود الهلال السعودي حامل اللقب ووصيف بطل العالم للفوز 1-صفر على فولاد خوزستان الإيراني ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الخميس.
هدف | الهلال السعودي يتقدم 1-0 على فولاذ الإيراني عبر موسى ماريغا في الدقيقة 87 .. ربع نهائي دوري أبطال آسيا#الهلال_فولاذ #دوري_أبطال_آسيا #قنوات_الكاس pic.twitter.com/Ij71EayVoe
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 23, 2023
وكان الدحيل فاز على الشباب السعودي 2-1 في وقت سابق اليوم بفضل ثنائية الكيني مايكل أولونغا؛ ليتأهل لأول مرة في تاريخه للدور قبل النهائي.
🇰🇪 @OgadaOlunga made it 2⃣ #ACL2022 braces with this finish 🔥#DUHvSHB | @DuhailSC pic.twitter.com/gGgiKdbFXH
— #ACL2022 (@TheAFCCL) February 23, 2023
وسيقام الدور قبل النهائي الأحد المقبل، على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل/نيسان والسادس من مايو/أيار القادمين.
وبسبب إقامة كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي تأجلت مباريات أدوار خروج المغلوب للقسم الغربي في آسيا بعد انتهاء منافسات الجانب الشرقي في أغسطس/آب الماضي.
فاصل مهاري من لوسيانو فييتو نجم #الهلال السعودي واستبسال دفاعي من لاعبي #فولاذ #الهلال_فولاذ #دوري_أبطال_آسيا #قنوات_الكاس pic.twitter.com/rUrsQFRANc
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 23, 2023
وقرر الاتحاد القاري إقامة أدوار 16 و8 وقبل النهائي في قطر.