رياضة

شاهد.. الدحيل القطري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الشباب السعودي

نادي الدحيل مواقع. التواصل
لاعبو الدحيل يحتفلون بالفوز على الشباب والتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا (مواقع التواصل)
23/2/2023-|آخر تحديث: 23/2/202309:13 PM (مكة المكرمة)

سجل اللاعب الكيني مايكل أولونغا ثنائية ليقود الدحيل متصدر دوري نجوم قطر للفوز على الشباب السعودي 2-‭1‬ والتأهل للدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الخميس.

وبعد سجال في الهجمات بين الفريقين شهد بعض الفرص الضائعة، وضع أولونغا الدحيل في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 77.

وبمهارة فائقة ضاعف أولونغا النتيجة في الدقيقة 85 بتسديدة من مسافة قريبة.

وقلّص سعيد الربيعي الفارق للشباب بهدف سجله في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسيتقابل الدحيل في قبل النهائي مع الفائز من مباراة الهلال السعودي حامل اللقب وفولاد خوزستان الإيراني والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

ويقام الدور قبل النهائي يوم الأحد على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز اليابان في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل/نيسان و6 مايو/أيار.

وبسبب إقامة كأس العالم في قطر في نهاية العام الماضي تأجلت مباريات أدوار خروج المغلوب للقسم الغربي في آسيا بعد انتهاء منافسات الجانب الشرقي في أغسطس/آب الماضي.

وقرر الاتحاد القاري إقامة أدوار الـ16 والثمانية وقبل النهائي في قطر.

المصدر : رويترز