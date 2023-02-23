شاهد.. الدحيل القطري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الشباب السعودي

سجل اللاعب الكيني مايكل أولونغا ثنائية ليقود الدحيل متصدر دوري نجوم قطر للفوز على الشباب السعودي 2-‭1‬ والتأهل للدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الخميس.

وبعد سجال في الهجمات بين الفريقين شهد بعض الفرص الضائعة، وضع أولونغا الدحيل في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 77.

هدف أولونغا @OgadaOlunga الأول في مرمى الشباب ⚽️

pic.twitter.com/BZMBXk68Ka — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) February 23, 2023

وبمهارة فائقة ضاعف أولونغا النتيجة في الدقيقة 85 بتسديدة من مسافة قريبة.

هدف أولونغا @OgadaOlunga الثاني في مرمى الشباب ⚽️

pic.twitter.com/iLTonPftfa — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) February 23, 2023

وقلّص سعيد الربيعي الفارق للشباب بهدف سجله في الوقت المحتسب بدل الضائع.

هدف | الشباب السعودي يقلص الفارق 1-2 الدحيل عبر سعيد الربيعي في الدقيقة 93 ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/703M6q3FwH — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 23, 2023

وسيتقابل الدحيل في قبل النهائي مع الفائز من مباراة الهلال السعودي حامل اللقب وفولاد خوزستان الإيراني والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

ويقام الدور قبل النهائي يوم الأحد على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز اليابان في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل/نيسان و6 مايو/أيار.

فيديو | احتفال نجوم #الدحيل بالتأهل إلى نصف نهائي #دوري_أبطال_آسيا بعد الفوز 2-1 على #الشباب السعودي في ربع النهائي pic.twitter.com/zU0gsQxvg9 — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 23, 2023

وبسبب إقامة كأس العالم في قطر في نهاية العام الماضي تأجلت مباريات أدوار خروج المغلوب للقسم الغربي في آسيا بعد انتهاء منافسات الجانب الشرقي في أغسطس/آب الماضي.

صلاح زكريا حارس مرمى نادي #الدحيل يتصدى لفرصة هدف مؤكد لـ #الشباب السعودي .. ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/SeGpzqTNsy — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 23, 2023

وقرر الاتحاد القاري إقامة أدوار الـ16 والثمانية وقبل النهائي في قطر.