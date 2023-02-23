رياضة

أحدثهم محرز.. قائمة مصغرة لنجوم أفارقة سجلوا أكثر من 20 هدفا في دوري الأبطال

Champions League - Round of 16 First Leg - RB Leipzig v Manchester City
محرز منح مانشستر سيتي هدف التقدم في مباراة لايبزيغ بدوري الأبطال والتي انتهت بالتعادل 1-1 (رويترز)
23/2/2023

في الدقيقة الـ 27 من مواجهة لايبزيغ الألماني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، منح النجم الجزائري رياض محرز "السيتيزنز" هدف التقدم في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وبهذا الهدف انضم قائد منتخب الجزائر إلى قائمة مصغرة لنجوم أفارقة سجلوا 20 هدفا أو أكثر في المسابقة القارية الأم.

وكان النجم المصري محمد صلاح عادل -أول أمس الثلاثاء- إنجاز العاجي ديدييه دروغبا كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في دوري الأبطال.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في فوز ريال مدريد 5-2 في الأنفليد معقل "الريدز".

وأحرز صلاح هدفه الـ 44 في البطولة القارية ليعادل الرقم القياسي لدروغبا النجم السابق لتشلسي.

وتضم القائمة المصغرة:

  • العاجي دروغبا والمصري صلاح: 44 هدفا
  • الكاميروني صامويل إيتو: 30 هدفا
  • السنغالي ساديو ماني: 27 هدفا
  • الجزائري محرز: 20 هدفا.
المصدر : مواقع إلكترونية