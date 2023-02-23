أحدثهم محرز.. قائمة مصغرة لنجوم أفارقة سجلوا أكثر من 20 هدفا في دوري الأبطال

في الدقيقة الـ 27 من مواجهة لايبزيغ الألماني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، منح النجم الجزائري رياض محرز "السيتيزنز" هدف التقدم في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وبهذا الهدف انضم قائد منتخب الجزائر إلى قائمة مصغرة لنجوم أفارقة سجلوا 20 هدفا أو أكثر في المسابقة القارية الأم.

وكان النجم المصري محمد صلاح عادل -أول أمس الثلاثاء- إنجاز العاجي ديدييه دروغبا كأكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في دوري الأبطال.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في فوز ريال مدريد 5-2 في الأنفليد معقل "الريدز".

وأحرز صلاح هدفه الـ 44 في البطولة القارية ليعادل الرقم القياسي لدروغبا النجم السابق لتشلسي.

وتضم القائمة المصغرة: