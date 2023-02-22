وصمة عار ونهاية حقبة.. نجوم سابقون يهاجمون لاعبي ليفربول بعد الخسارة القاسية أمام ريال مدريد

وجّه عدد من النجوم السابقين للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، انتقادًا حادًّا للاعبي ليفربول، بعد الخسارة القاسية أمام ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء.

وسقط ليفربول على أرضه (ملعب أنفيلد) وأمام جماهيره بطريقة صادمة بنتيجة 2-5، في ذهاب الدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية.

وفقد ليفربول تقدمه بالهدفين المبكرين اللذين سجلهما داروين نونيز ومحمد صلاح في أول ربع ساعة، لتستقبل شباكه هدفين فيما تبقى من الشوط الأول، وثلاثة في الثاني.

وكان جيمي كراغر، مدافع ليفربول الأسبق، صاحب الهجوم الأقسى على اللاعبين، حيث قال: "لقد كانت كارثية (النتيجة)، ما حدث وصمة عار".

وأضاف "عندما تكون متقدما (2-0) وتستقبل هدفين في الشوط الأول، وثلاثة في الثاني هنا حلت المصيبة، وأدركت أننا لسنا على ما يرام".

وأوضح أن "هذا الفريق كانت لديه أرقام رائعة على مستوى الدفاع في الموسم الماضي، ونعلم الآن أن خط الوسط لم تعد لديه الطاقة التي كان يتمتع بها في ذلك الوقت، وأن المهاجمين لا يضغطون بالشكل المناسب".

ومع ذلك أشاد كراغر بما قدمه النادي "الملكي"، حيث قال: "يجب أن أعترف، يا له من أداء رائع لريال مدريد، لم أشاهد فريقا يأتي إلى أنفيلد في ليلة أوروبية ويدمّر ليفربول بهذه الطريقة".

أما زميله الأسبق وأحد أساطير ليفربول ستيفن جيرارد، فطالب بالتحقيق في الطريقة التي استقبل بها "الريدز" 5 أهداف.

وقال جيرارد: "كانت المباراة بمثابة اختبار للفريق، وبدأنا بالفعل بطريقة رائعة، وهذا ما يحتاجه أي ناد في الليالي الأوروبية".

وتابع "لكن ما حدث بعد ذلك أن ريال مدريد عاد وسجل لاعبوه أهدافا بسرعة وسيطروا علينا.. إذا استقبل فريق 5 أهداف يجب أن يكون هناك بحث عن الأسباب، فليفربول لا يستقبل 5 أهداف، ما حدث أمر نادر".

وختم جيرارد بالاعتراف بروعة ما قدمه ثنائي ريال مدريد، حيث صرّح: "المنافس كان أفضل، واليوم شهدنا على العظمة المطلقة لكريم بنزيمة ولوكا مودريتش".

واستمرت انتقادات النجوم السابقين للاعبي ليفربول، وهذه المرة من الفرنسي تيري هنري، لاعب أرسنال الأسبق، الذي أكد أن ما جرى على ملعب أنفيلد هو بمثابة نهاية حقبة في تاريخ "الريدز".

وقال هنري: "بعض اللاعبين لم يعد لديهم المستوى للعب في ليفربول، إنها نهاية حقبة".

وبيّن: "أليسون (حارس ليفربول) أخطأ لكن زملاءه لم ينقذوه، أما كورتوا (حارس ريال مدريد) فأخطأ لكن فريقه العظيم أنقذه".

وتابع "لا أعتقد أن يورغن كلوب (المدرب) يجب أن يرحل، لكن بعض اللاعبين لم يعد لديهم المستوى للعب مع ليفربول".

واعترف ريو فرديناند، مدافع مانشستر يونايتد الأسبق، بوجود فوارق شاسعة بين لاعبي الفريقين.

وصرّح فرديناند: "كان الفرق واضحا بين ريال مدريد وليفربول، لدينا فريق يبدو وكأنه يتراجع مقارنة بآخر يبدو أنه لا يزال يتقدم ويتحسن".

وختم بأن "ليفربول فريق يفتقر إلى الثقة طوال الموسم، فنقاط ضعفهم تظهر مباشرة بمجرد تأخرهم في النتيجة، وهذا بسبب انعدام الثقة".

وبخسارته (2-5) يبدو ليفربول أقرب إلى توديع المسابقة، ويحتاج إلى ما هو أشبه بالمعجزة في مباراة الإياب، المقررة يوم 15 مارس/آذار 2023، على ملعب سانتياغو برنابيو، والفوز بفارق 4 أهداف.