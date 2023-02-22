سيدفع بهم أمام الترجي.. الاتحاد المصري يوافق على قيد صفقات الزمالك الجديدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن لجنة التظلمات بالاتحاد وافقت على قيد صفقات نادي الزمالك الجديدة فور سداد الرسوم المستحقة.

وقال مسؤولون بالاتحاد للصحفيين إن "لجنة التظلمات استندت إلى أن الزمالك سجل لاعبيه على نظام الانتقالات في الموعد القانوني ولا توجد عقوبة ضده بمنع القيد، وبالتالي يمكنه قيد لاعبيه الجدد في حال سداد الرسوم المقررة".

وبناء على قرار لجنة التظلمات يحق للزمالك قيد الثلاثي ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي، وأحمد بلحاج لاعب أسوان المعار من أسوان والمدافع محمود شبانة بعد إنهاء إعارته لفريق سموحة.

وأرسلت إدارة الزمالك اليوم مندوبا لسداد رسوم قيد الثلاثي الجديد من أجل استخراج بطاقاتهم الرسمية والسماح بمشاركتهم في المباريات المقبلة.

واحتفظ حامل لقب الدوري المحلي بحقه في تسجيل الثلاثي الجديد باعتمادهم في نظام الاتحاد الدولي (فيفا) لانتقالات اللاعبين لحين حل الأزمة.

ويعتزم الزمالك الدفع بلاعبيه الجدد في مواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل، ويعتبرها دفعة للفريق المتراجع محليا هذا الموسم.