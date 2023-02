"احتيال ووصمة عار".. حملة انتقادات واسعة بسبب غلاء تذاكر أولمبياد باريس 2024

تعرضت عملية طرح تذاكر أولمبياد باريس 2024 التي بدأت منذ أيام، لحملة هجوم جماهيري وصحفي بسبب الغلاء الشديد في أسعار تذاكر حضور مختلف الرياضات، ومن ضمنها الألعاب التي لا تشهد تنافسا على الميداليات.

نشرت صحيفة "واست فرانس" (Ouest France) تقريرا، روى فيه الصحفي في القسم الرياضي، جان بابتيست ماتر، تجربة في محاولة الحصول على تذكرة لإحدى الرياضات، من أجل تحقيق أحد أحلامه في حضور منافسات الأولمبياد.

واصطدم "جان بابتيست ماتر" بخيبات متتالية، بعد أن وجد أسعار التذاكر ارتفعت بشكل كبير، حيث بلغ سعر التذكرة في بعض الرياضات 100 يورو، وفي السباحة بلغ سعر أرخص تذكرة في المدرجات 155 يوروا، وأشارت الصحيفة إلى أنه قد ترتفع الفواتير لتشمل 500 يورو، من دون تكاليف السفر إلى باريس والمبيت والطعام.

C est du gymnastique à @Paris2024 où les Superball la ?

J étais motivé pour prendre un total de 12 places sur 6 épreuves… je repars avec 0 place tellement c est du vol.

Entre les sports et catégories non dispos (pas mis à la vente) et les prix…#Paris2024tickets pic.twitter.com/X9GdC2zZlq

— Villas-Cobra (le retour) (@jM5432113) February 21, 2023