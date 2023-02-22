صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا

بتسجيله هدفا في مرمى ريال مدريد، أصبح النجم المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في المسابقات الأوروبية.

وفي ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أنفليد"، سجّل صلاح الهدف الثاني للريدز في مرمى "الملكي"، ليصبح رصيده 42 هدفا ويتربع على عرش هدافي ليفربول في أوروبا.

وتفوق صلاح على أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد الذي يملك 41 هدفا في دوري أبطال أوروبا.

كما اعتلى صلاح صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا برصيد ثمانية أهدافا متفوقا بهدف وحيد على كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

كما عادل الدولي المصري عدد أهداف العاجي ديديه دروغبا في أوروبا (44 هدفا)، وأصبحا اللاعبين الأفريقيين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ولم تتوقف أرقام صلاح في هذه المباراة، إذ صنع الهدف الأول لداروين نونيز وأصبح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول بالمسابقة القارية صناعة للأهداف، بـ13 تمريرة حاسمة.