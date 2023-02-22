صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري أبطال أوروبا
بتسجيله هدفا في مرمى ريال مدريد، أصبح النجم المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في المسابقات الأوروبية.
وفي ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أنفليد"، سجّل صلاح الهدف الثاني للريدز في مرمى "الملكي"، ليصبح رصيده 42 هدفا ويتربع على عرش هدافي ليفربول في أوروبا.
وتفوق صلاح على أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد الذي يملك 41 هدفا في دوري أبطال أوروبا.
كما اعتلى صلاح صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا برصيد ثمانية أهدافا متفوقا بهدف وحيد على كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.
صلاح لا يرفض هدية كورتوا#ليفربول_ريال_مدريد #دوري_ابطال_اوربا #دوري_الابطال pic.twitter.com/8mIGRbHWZp
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2023
كما عادل الدولي المصري عدد أهداف العاجي ديديه دروغبا في أوروبا (44 هدفا)، وأصبحا اللاعبين الأفريقيين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
داروين نونيز يضع ليفربول في المقدّمة بلمسة رائعة في شباك كورتوا#ليفربول_ريال_مدريد #دوري_ابطال_اوربا #دوري_الابطال pic.twitter.com/BlPLC70LOv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2023
ولم تتوقف أرقام صلاح في هذه المباراة، إذ صنع الهدف الأول لداروين نونيز وأصبح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول بالمسابقة القارية صناعة للأهداف، بـ13 تمريرة حاسمة.