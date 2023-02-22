شاهد- اقتربا من ربع نهائي دوري الأبطال.. ريال مدريد يسحق ليفربول ونابولي يهزم فرانكفورت

اقترب ريال مدريد ونابولي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن سحق الأول مضيفه ليفربول 5-2، وفاز الفريق الإيطالي على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد، في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

وفي ليفربول، قلب ريال مدريد تأخره بهدفين أمام مضيفه ليفربول إلى فوز مثير 5-2.

وكان بمقدور ليفربول أن يحسم الفوز مبكرا بعد تقدمه بهدفين، لكن الرعونة في الأداء وإهدار الفرص السهلة إضافة إلى مهارة فينيسيوس جونيور وتألق كريم بنزيمة، أعاد الريال للمباراة.

وكانت الليلة كارثية لحارس ليفربول أليسون بيكر الذي أهدى هدفا لفينيسيوس جونيور، قبل أن يتلاعب به بنزيمة في الهدف الخامس.

وقبلها أخطأ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ليهدي المصري محمد صلاح هدفا.

ووضع داروين نونيز ليفربول في المقدمة مبكرا في الدقيقة الرابعة بهدف رائع بكعب القدم، بعد انطلاقة سريعة لزميله صلاح على الجهة اليمنى والذي قدم له تمريرة ساحرة. وأضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 14 بعد خطأ فادح من الحارس كورتوا.

وقلص فينيسيوس جونيور الفارق لريال مدريد في الدقيقة 21 بعد هجمة منظمة بدأت بمجموعة من التمريرات القصيرة المتقنة بين أقدام كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور، أنهاها الأخير بتسديدة من داخل يمين منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واستغل فينيسيوس خطأ كارثيا من حارس ليفربول الذي حاول تمرير الكرة، لكنها اصطدمت باللاعب البرازيلي وارتدت إلى داخل شباكه في الدقيقة 36، ليعادل ريال مدريد النتيجة 2-2.

وأضاف إيدر ميليتاو الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 47 مستفيدا من ركلة حرة نفذها لوكا مودريتش على يمين منطقة جزاء ليفربول بجوار الراية الركنية. وسجل بنزيمة الهدف الرابع لريال مدريد بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع جو غوميز وخدعت الحارس أليسون وسكنت شباكه.

وفي الدقيقة 68، أنهى فينيسيوس هجمة مرتدة سريعة بتمريرة بينية تجاه بنزيمة المنفرد بالمرمى، ليراوغ الحارس أليسون ويضع الكرة في الشباك محرزا الهدف الخامس.

وبذلك وضع الريال قدما في دور الثمانية من البطولة المفضلة له والتي يدافع عن لقبها بعد فوزه على ليفربول في نهائي النسخة الماضية.

وفي ألمانيا، اقترب نابولي الإيطالي من بلوغ ربع النهائي بفوزه على ملعب مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد.

وحصل نابولي على ضربة جزاء في الدقيقة 36 بعد العودة لتقنية الفار، لكن كيفن تراب حارس فرانكفورت تصدى للضربة التي نفذها خفيشا كفاراتسخيليا.

لكن بعد دقيقتين فقط، أحرز أوسيمين الهدف الأول لنابولي بعد تمريرة ذكية من هيرفينغ لوزانو، لم يجد معها المهاجم النيجيري أي صعوبة في هز الشباك.

وتعرضت آمال فرانكفورت في العودة للمباراة لضربة قوية بعد طرد راندال كولو مواني في الدقيقة 58، نتيجة تدخل عنيف ضد أندري زامبو أنغويسا.

واستغل نابولي النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض وسجل الهدف الثاني عن طريق جيوفاني دي لورينزو بتسديدة قوية بقدمه اليسرى، بعد تمريرة من كفاراتسخيليا في الدقيقة 65.