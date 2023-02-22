بلعطوي يستقيل من تدريب مولودية وهران ويفتح النار على المتسببين في إضراب اللاعبين

أعلن عمر بلعطوي مدرب مولودية وهران المنافس في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه بسبب إضراب اللاعبين.

وقال بلعطوي لقناة النهار الجزائرية، اليوم الأربعاء، "لقد سئمنا من هذا الوضع، قرّرنا تقديم الاستقالة مع باقي الجهاز الفني، نحن لسنا مسؤولين عن الفريق. الإضراب تسبب فيه بعض الأشخاص الذين حرّضوا على اللاعبين".

وأضاف "والي وهران أراد هيكلة الفريق وإعادة هيبته، أشخاص يريدون التلاعبات، يجب عليهم ترك الناس تعمل".

ووجّه الجهاز الفني لمولودية وهران ولاعبو الفريق اعتذارا رسميا لوالي ولاية وهران سعيد سعيود بعد مقاطعتهم آخر حصة تدريبية للفريق.

واعتبر الجهاز الفني للمولودية ولاعبو الفريق، أن ما حدث مجرد سوء فهم، وكشفوا عن أسباب مقاطعتهم للتدريبات.

وأوضح بيان اللاعبين، بأن مقاطعتهم للتدريبات، جاء بسبب السباب ضدهم وغياب حماية الفريق في مباراتهم الأخيرة أمام نجم مقرة.

ووجّه الجهاز الفني واللاعبون شكرهم لوالي وهران على المجهودات التي يبذلها لإخراج الفريق من أزمته الحالية.

وتأتي هذه الخطوة من اللاعبين بعد إعلان والي وهران انسحابه، وعدم تدخله مجددا لحل مشاكل النادي عقب إضراب اللاعبين.

ويحتل مولودية وهران المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 17 مباراة.