بعد ثنائيته ضد ليفربول.. بنزيمة يزيح ليفاندوفسكي ويتبع رونالدو وميسي في قائمة مميزة بدوري الأبطال

بات الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، ثالث أفضل هداف في الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقاد بنزيمة فريقه ريال مدريد إلى إلحاق هزيمة تاريخية بنظيره ليفربول، على ملعب "أنفيلد"، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، بنتيجة 5-2، كان نصيب الفرنسي منها هدفين وصنع آخر.

وهز بنزيمة شباك أليسون بيكر، حارس ليفربول، للمرة الأولى في الدقيقة 55، بعد تسديدة غيّر المدافع جو غوميز طريقها، ثم عاد مجددا ليتلاعب بالحارس البرازيلي ودفاع "الريدز" قبل أن يرسل الكرة بكل أناقة إلى داخل المرمى في الدقيقة 67، وهما الهدفان الرابع والخامس لريال مدريد.

وبفضل هذين الهدفين، أزاح بنزيمة نظيره البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم برشلونة الحالي، وبايرن ميونخ السابق، عن المركز الثالث في قائمة هدافي الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية.

ورفع بنزيمة رصيده إلى 32 هدفا في دور خروج المغلوب، وهو عدد مرشح للزيادة مع بقاء فريقه في المسابقة، بينما تجمد رصيد ليفاندوفيسكي عند 30 هدفا، وبإمكانه تعزيزها في الموسم المقبل فقط، لأن برشلونة ودّع دوري الأبطال من دور المجموعات.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، قائمة هدافي المراحل الإقصائية برصيد 67 هدفا، سجلها بألوان مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، يليه غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، وبرشلونة سابقا، برصيد 49 هدفا.

في هذه الأثناء سلّطت الصحيفة الإسبانية الضوء على التفاهم الكبير بين بنزيمة وزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي مهّد طريق عودة ريال مدريد بإحرازه أول هدفين في شباك ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين يتشاركان صدارة هدافي ريال مدريد للموسم الجاري 2022-2023، حيث هز كل منهما شباك المنافسين 18 مرة، بجميع البطولات.

وأوضحت أن بنزيمة وصل إلى هذا الرصيد من الأهداف بعدما شارك في 24 مباراة، أي أقل من زميله البرازيلي بـ11 مباراة (35).

وتنتظر ريال مدريد مجموعة من المباريات الصعبة في الفترة القادمة، قبل استقبال ليفربول إيابا على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" يوم 15 مارس/ آذار 2023.

وخلال الأسبوع المقبل، يستضيف ريال مدريد على ملعبه، جاره اللدود أتلتيكو، في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، وذلك يوم السبت 26 فبراير/ شباط 2023، قبل أن يواجه غريمه برشلونة على الملعب نفسه في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الخميس الثاني من مارس/ آذار المقبل.

بعد ذلك يسافر "الميرينغي" إلى الأندلس للقاء ريال بيتيس في الجولة 24 من "الليغا"، قبل أن يعود إلى مدريد للعب ضد إسبانيول في الجولة التالية.