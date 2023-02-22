الخطوط الجوية القطرية تصبح الراعي الرئيسي لسباقات فورمولا 1

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء أنها ستصبح الراعي الرئيسي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لتحل محل منافستها الإقليمية طيران الإمارات، بصفتها شركة الطيران الرسمية للرياضة.

ويأتي إعلان الرعاية قبل بدء موسم 2023 الذي سينطلق الشهر المقبل، وسيشهد أيضا بدء قطر في استضافة أحد سباقات بطولة العالم لمدة 10 سنوات، حيث تستضيف الدوحة سباقا في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

معاً نحو التألق. الخطوط الجوية القطرية، شريك الطيران العالمي الرسمي لفورمولا 1. pic.twitter.com/Oz92rXhrBX — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 22, 2023

وستصبح الشركة المملوكة لدولة قطر الراعي الرئيسي لهذا السباق -المعروف الآن باسم جائزة قطر الكبرى للخطوط الجوية القطرية- إلى جانب سباق جائزة المجر الكبرى وإميليا رومانيا الكبرى في إيطاليا.

ولم يذكر البيان الصحفي لشركة الطيران قيمة صفقة الرعاية أو أي تفاصيل أخرى.

وأضافت الخطوط الجوية القطرية فورمولا 1 إلى قائمة الرعاية الرياضية العالمية، التي تشمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وناديي بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان لكرة القدم.