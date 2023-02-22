تأثيره داخل الملعب وخارجه.. هكذا فرض رونالدو نظامه الغذائي على لاعبي النصر السعودي

لم يحتج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي وقتا طويلا كي يفرض عاداته الغذائية "الصحية" على زملائه.

فبعد أقل من شهرين على وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، انعكست عادات "الدون" على زملائه في النصر، ليس فقط داخل الملعب، إنما خارجه أيضا، وفق صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية.

وقالت الصحيفة إن "دور رونالدو لا يقتصر فقط على مساعدة الفريق على الصعيد الرياضي من خلال تسجيل الأهداف، بل أيضا ترك تأثيرا واضحا على اللاعبين خلف الكواليس".

وأجبر "الدون" زملاءه على تحسين نظامهم الغذائي والتدريبي من خلال اتباع برنامج صارم، وفق ما ذكره خوسيه بليسا خبير التغذية في نادي النصر.

وأوضح بيلسا "كنت أفكر في الطريقة التي سيكون عليها التعامل مع كريستيانو، ودارت أسئلة في عقلي حول ما إذا كان النادي سيتغير معه أم لا، لكنني في الواقع لم أجد لاعبا محترفا مثله".

وأضاف أنه "كل محادثة معه هي بمثابة درس نتعلم منه، لقد تحدثت معه عن نظامه الغذائي، وكيف يرى ذلك مهما من أجل أدائه، إنه أول من يصل إلى التدريب وآخر من يغادر. التعامل معه رائع جدا".

ولم يخفِ بيلسا امتنانه لكريستيانو، وتابع "يساعدني كثيرا.. لم نعلمه أي شيء، أنشأ مدرسة من حوله، فباقي اللاعبين يفعلون ما يقوم به من أجل تحسين مهاراتهم، إنه رائع".

وتابع "منذ أن وصل إلينا تدرب جميع اللاعبين بشكل مكثف، واتبعوا نظاما غذائيا أكثر صرامة، لم أرَ ناديا تحسَّن فيه اللاعبون بنسبة 90% من الناحية البدنية والجسدية، فهم الآن لديهم نسبة دهون أقل والمزيد من العضلات".

وتعاقد النصر مع رونالدو يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2022 في صفقة انتقال حرّ وبعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

وظهر كريستيانو بقميص النصر في 5 مباريات بجميع البطولات، سجل خلالها 5 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

ويحتل النصر صدارة الدوري السعودي بـ40 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد والشباب، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر.

ويحل النصر ضيفا على ضمك السبت المقبل 25 فبراير/شباط 2023، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري.