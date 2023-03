"يحظى باحترام كبير".. أرسنال يمدد تعاقده مع محمد النني

أعلن نادي أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- تمديد عقد لاعب الوسط المصري محمد النني حتى عام 2024.

وقال النادي الإنجليزي عبر موقعه على الإنترنت "محمد يحظى باحترام كبير وخبرة كبيرة في الفريق لأنه حاليا أقدم لاعب لدينا بعد أن انضم من بازل السويسري في يناير/كانون الثاني 2016".

وقال النني "سعيد للغاية؛ أحب هذا النادي وجماهيره للغاية، وسأقدم كل شيء من أجل الوصول لأفضل ما نستطيع تحقيقه في كل يوم لي هنا".

وأضاف الدولي المصري البالغ عمره 30 عاما "أشعر بالفخر لتمثيلي لهذا النادي الرائع منذ عام 2016. الروح والعمل الجماعي الذي نتمتع به في فريقنا الآن إيجابي للغاية، وأنا سعيد لتمديد تعاقدي".

A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract 😍 Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently ☺️ Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you♥️ pic.twitter.com/yOTw48O2xN

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) February 21, 2023