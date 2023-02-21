من لاعب مغمور لنجم يجتاح أوروبا في أشهر معدودات.. كفاراتسخيليا يسير على خطى مارادونا في نابولي

لا اسم ولا حديث يتردد في مدينة نابولي أكثر من لاعب كان مغمورا قبل عدة أشهر وأصبح الآن في منزلة موازية تقريبا لبدايات أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا عند جماهير فريق الجنوب الإيطالي.

الحديث هنا عن الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا الذي ضمه نابولي في يوليو/تموز 2022 في هدوء تام، وتحوّل مع مرور الوقت إلى ضجيج بفعل تألق ولمعان الشاب الجورجي (22 عاما).

وخلال نصف موسم فقط، خطف كفاراتسخيليا قلوب وعقول جماهير نابولي حين عبث بدفاعات المنافسين في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ففي 24 مباراة مع نابولي بجميع البطولات حتى الآن، سجل كفاراتسخيليا 12 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة، وقرّب فريقه إلى حد بعيد من التتويج بـ"الكالتشيو" للمرة الثالثة في تاريخه، كما تصدّر المجموعة الأولى بدوري الأبطال التي كانت تضم ليفربول وأياكس أمستردام وغلاسكو رينجرز.

وترى صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن كفاراتسخيليا -الذي وصل إلى نابولي قادما من دينامو باتومي الجورجي مقابل 10 ملايين يورو فقط- هو أفضل وافد على الدوريات الأوروبية الكبرى.

وبسبب هذه الأرقام، فإن جماهير نابولي أطلقت على اللاعب الجورجي لقب "كفارادونا"، أسوة بالأسطورة الأرجنتينية.

ورفع تألق كفاراتسخيليا وزميله النيجيري فيكتور أوسيمين سقف طموح أنصار النادي ورئيسه أوريليو دي لورينتيس الذي أكد أن فريقه بات قادرا على التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وقال دي لورينتيس "لدينا فريق قوي وفي دوري الأبطال هناك أفضل الفرق في العالم ومع ذلك أعتقد أننا قادرون على الفوز بالبطولة".

ونجح دي لورينتس في تعويض رحيل دريس ميرتنز ولورينزو إنسيني بالجناح الجورجي الذي بات أحد أهم معالم الحقبة الجديدة لنابولي.

وقال الصحفي الإيطالي كلاوديو روسو لقد "غادر نابولي العديد من اللاعبين وكانت خيبة الأمل تسيطر على الأجواء ولم يتوقع أحد مثل هذا الأداء من كفاراتسخيليا".

في هذه الأثناء، أكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس رفض دفع 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع كفاراتسخيليا، وهو مبلغ رأوه مبالغا فيه مقابل لاعب "مغمور".

ويرفض دي لورينتس التفريط في أي لاعب الصيف المقبل، وعلى رأسهم كفاراتسخيليا، الذي اهتمت أندية عدة بضمه، وفي مقدمتهم ريال مدريد، وفق "ماركا".

وقال دي لورينتس بنبرة حازمة "لن نبيع أحدا في الصيف".

من جانبه، صرّح ماموكا يوغيلي وكيل اللاعب بأن "هناك اهتماما من ريال مدريد ومن الأندية الأخرى، لكن كفاراتسخيليا لا يفكر إلا في التتويج "بالأسكوديتو" (لقب الدوري الإيطالي) ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف "هو يحب نابولي، وأخبرني أنه لا يرى إلا الفريق في إيطاليا، ولن يلعب أبدا مع أي ناد إيطالي آخر مهما كان الأمر".

ويُعد كفاراتسخيليا واحدا من 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية تمكنوا من تسجيل 10 أهداف أو أكثر وصناعة 10 وأكثر في جميع البطولات، وهم: ليونيل ميسي ونيمار (باريس سان جيرمان) وسيرج غنابري (بايرن ميونخ) وراندال كولو مواني (أينتراخت فرانكفورت).