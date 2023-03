شاهد- الحكم رفض إنذاره وتضامن معه.. لاعب غاني يهدي هدفه لمواطنه أتسو ضحية زلزال تركيا

في إحدى مباريات الدوري الهولندي لكرة القدم، رفض الحكم إنذار لاعب خلع قميصه وأهدى هدفه لمواطنه الذي لقي حتفه تحت أنقاض زلزال تركيا الذي خلّف عشرات آلاف القتلى والجرحى.

وأهدى الغاني محمد قدوس لاعب أياكس أمستردام هدفا سجله في مرمى سبارتا روتردام، لمواطنه كريستيان أتسو الذي وجد جثة هامدة تحت أنقاض أحد المباني في مدينة هاتاي التركية التي عصف بها زلزال مدمر.

وتقدم الحكم بول فان بوكيل من الدولي الغاني وقال له "أتفهم ما فعلته، هذا الوضع أكبر من كرة القدم".

Mohammed Kudus was meant to receive a yellow card for his tribute to Christian Atsu but referee Pol van Boekel opted not to book him, telling the Ajax forward he understands "this is a bigger situation than football.”

Class ❤️ pic.twitter.com/nnC3aRoOm8

— ESPN FC (@ESPNFC) February 20, 2023