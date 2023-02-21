"تقتلني إذا أنفقت الكثير من المال".. كامافينغا لاعب ريال مدريد: والدتي أجبرتني على اختيار كرة القدم

كشف الدولي الفرنسي إدوارد كامافينغا لاعب ريال مدريد عن أن والدته أجبرته على لعب كرة القدم التي لم تكن أولوية له في طفولته.

وانضم كامافينغا إلى ريال مدريد صيف 2021 قادما من رين الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون يورو، ويرتبط معه بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان" (The Guardian) البريطانية، أكد الشاب الفرنسي (20 عاما) -الذي يُعد الآن أحد أبرز المواهب الكروية في العالم- أنه كان يُفضّل رياضة الجودو على كرة القدم، لكن والدته أجبرته على التوجه إلى اللعبة الشعبية الأولى.

وقال كامافينغا "كنت أفضّل ممارسة الجودو في الطفولة على خطى أخي، فأنا أيضا أحب القتال مثله، لم أتدرب في المدرسة لكنني فعلت ذلك في المنزل".

وأضاف "لم يرق لوالدتي أن أمارس الجودو، وأرادت أن تراني لاعب كرة القدم، وفعلا بدأت صغيرا، لكنها بداية لم أرغبها حينها".

وفي ذلك الوقت، انضم كامافينغا -صاحب الأصول الأنغولية- إلى أكاديمية رين، وتدرج معه وصولا إلى الفريق الأول قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

وكشف كامافينغا -خلال المقابلة- عن اعتراف آخر، وهو أن والدته (صوفيا) ووالده (سيليستينو) يخبرانه مباشرة عندما يقدم أداءً سيئا داخل الملعب.

وأوضح أنه "من الجيد أن يُقال لي إنني لا ألعب بشكل جيد، هذه هي الطريقة التي أتحسن من خلالها، في البداية أشعر بالغضب، لكن بعد ذلك كل غضبي يخرج على أرض الملعب بطريقة إيجابية".

اعترافات الشاب الفرنسي لم تقف عند هذا الحد، بل أكد أن والديه ما زالا حتى هذه اللحظة يراقبان طريقة إنفاقه الأموال التي يجنيها من كرة القدم.

وقال إن "والدي ووالدتي يفعلان ذلك حتى لا أضل عن الطريق وأنفق الكثير من الأموال، أنا لا أشتري الكثير من الأشياء؛ سيقتلانني لو فعلت ذلك"، ويضحك.

ومنذ وصوله إلى ريال مدريد، شارك كامافينغا في 75 مباراة في جميع البطولات، وسجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة.

كما تُوج بـ5 ألقاب (كأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية).

ويحل كامافينغا وفريقه ريال مدريد ضيوفا على ليفربول اليوم الثلاثاء على ملعب أنفيلد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.