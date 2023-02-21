يخوض الهلال السعودي -حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم- مواجهة قوية أمام فولاد خوزستان الإيراني في الدور ربع النهائي لمنطقة غرب القارة، الخميس المقبل في الدوحة.

وفي المباراة الثانية بدور الثمانية التي ستقام في اليوم ذاته، يلتقي الدحيل القطري مع الشباب السعودي.

جاء ذلك عقب حفل سحب القرعة، اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات الصحفية في ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية.

وأقصى الهلال، وصيف بطل كأس العالم للأندية، شباب الأهلي الإماراتي بفوزه 3-1 في الدور ثمن النهائي، في حين تغلب فولاد على الفيصلي السعودي 1-صفر أمس.

🇸🇦 سالم الدوسري بلمسة سحرية يصنع واحدا من أجمل أهداف دوري الأبطال 😯#دوري_ابطال_اسيا #الهٍلال_شبًاب_الاهلًي pic.twitter.com/aWcZawRewg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 20, 2023

وتقام مباراتا ربع النهائي الخميس، على أن تجري مواجهة الدور قبل النهائي الأحد المقبل.

أوديون إيغالو يفتتح التسجيل للهلال في شباك شباب الأهلي #دوري_ابطال_اسيا #afccl pic.twitter.com/nFd1HGOOrN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 20, 2023

يقول الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال إن مواجهة فولاد ستكون صعبة لكن فريقه يهدف للفوز والتأهل للنهائي.

وأضاف لمحطة الكأس القطرية "لن تكون مباراة سهلة بل صعبة لذلك يتوجب علينا التركيز لأننا نريد الوصول لقبل النهائي. نملك خبرة عالمية لكن يجب احترام الأندية الاخرى ونريد التأهل لقبل النهائي".

وتابع دياز "الهلال فريق كبير للغاية ولا نعاني من أي إرهاق وننافس على كافة البطولات وهدفنا الفوز بلقب الدوري المحلي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا. طموحاتنا كبيرة ونملك كافة المقومات للتأهل للنهائي".

استديو قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا |

رامون دياز مدرب #الهلال السعودي: مواجهة #فولاد_خوزستان الإيراني ستكون صعبة ونحن فريق كبير ينافس على كل البطولات pic.twitter.com/b1IXIC1bdW — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 21, 2023

ومن جانبه قال أمير فتحي مدرب فولاد "نسعى لتحقيق النجاح أمام الهلال السعودي ولدينا خطط مميزة للقيام بذلك. نركز بنسبة 100% على تحقيق الفوز".

وتقام مباراة الدحيل والشباب على ملعب الثمامة، ويلعب بعدها الهلال وفولاد في ملعب الجنوب.

ويقول هرنان كريسبو مدرب الدحيل "نحن فخورون بالوجود في دور الثمانية. أعتقد أن الدحيل بإمكانه التأهل لقبل النهائي. نركز حاليا على الاستشفاء والتعافي قبل مواجهة الشباب السعودي بقيادة صديقي إيفر بانيجا".

وأضاف "فرصتنا كبيرة في التأهل للنهائي بفضل إقامة البطولة في قطر وأمام جماهيرنا في الدوحة ونريد استغلال اللعب على أرضنا. لكن في النهاية المباراة تجمع 11 لاعبا من كل فريق".

استديو قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا |

هيرنان كريسبو مدرب #الدحيل : فخورون بالتواجد في هذه المرحلة ونسعى لبلوغ نصف النهائي ولدينا فرصة للتواجد في النهائي pic.twitter.com/cttYy843iK — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 21, 2023

ومن جانبه يقول الإسباني فيسينتي مورينو مدرب الشباب "الأندية الأربعة التي تأهلت لدور الثمانية مميزة للغاية. نقدم أرقاما مميزة في الدوري السعودي ونريد الاستمرار في المسيرة الناجحة بدوري الأبطال وتقديم مباراة كبيرة أمام الدحيل".

وأضاف "لا نركز على مباريات الهلال رغم أنه فريق مميز. الهلال يريد التأهل لقبل النهائي وكذلك نحن، لكن يجب تجاوز الدحيل في البداية".

وسيقام النهائي من مباراتين ذهاب وإياب يومي 29 أبريل/نيسان والسادس من مايو/أيار بين المتأهل للنهائي من منطقة الغرب مع أوراوا رد دايموندز الياباني.