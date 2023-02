يساعد الفقراء والأيتام.. الوجه الآخر للاعب الغاني أتسو ضحية زلزال تركيا

قال الكوميدي النيجيري إيمانويل إيويكي إنه تواصل مع اللاعب الغاني الراحل كريستيان أتسو -الذي عثر عليه ميتًا بشكل مأساوي يوم السبت تحت أنقاض زلزال تركيا- للحصول على مساعدة مالية عام 2015.

وأوضح الممثل الكوميدي المعروف باسم "كريزي كلاون" (Craze Clown) أن اللاعب السابق لنيوكاسل وتشلسي عرض دفع رسوم تعليمه حتى التخرج من المدرسة.

ونشر إيويكي صورة للمحادثة مع أتسو الذي وعد بالتأكد من إكمال دراسته في المدرسة.

وقال أتسو لإيويكي "سأحرص على أن تكمل دراستك، وتحصل على وظيفة جيدة".

Christian has been supporting me from way back 2015. When I lost my dad, he l reached out and offered to pay my fees til i graduated and he did 🙏🏾🙏🏾 you’ve been a great friend of mine Chris and I will surely miss you 🙏🏾 I really can’t hold back the tears 🙏🏾🙏🏾 Rest well brother pic.twitter.com/15oMIbPacn

— Dr Craze (@crazeclown) February 18, 2023