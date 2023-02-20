لديه كتيبة مدججة من اللاعبين تبلغ قيمتهم مئات الملايين.. نتائج المدرب بوتر تمنحه لقب "الأسوأ بتاريخ تشلسي"

بات الإنجليزي غراهام بوتر مدرب تشلسي المدرب صاحب البداية الأسوأ في تاريخ "البلوز" بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها الفريق اللندني أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتكبّد أبناء بوتر هزيمة صادمة أمام متذيل الترتيب بهدف نظيف السبت الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن الجولة الـ24 من البريميرليغ.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن هذه الهزيمة هي السادسة لتشلسي من أصل 17 مباراة قاد بها بوتر الفريق اللندني منذ تسلّمه المهمة في 8 سبتمبر/أيلول 2022، خلفا للألماني توماس توخيل.

وفي المباريات الـ17 المذكورة في البريميرليغ، نجح تشلسي بالفوز في 5 لقاءات فقط بينها اثنان في آخر 14 مواجهة مقابل 6 تعادلات.

🚨 It's understood Graham Potter, despite the poor results, has built good relationships with the majority of his players. He is liked and viewed as firm but fair in his dealings with the senior squad.#CFC (@AdamNewson) pic.twitter.com/4Lxub4eV9A — Chelsea Dodgers 🧢 (@TheBlueDodger) February 20, 2023

وأوضحت الصحيفة أن نسبة فوز تشلسي مع بوتر بلغت 29.4%، وهو الرقم الأسوأ مقارنة بنظرائه الذين مروا على النادي طوال تاريخه.

وتشير "صن" إلى أن مدربين بحجم رافائيل بينيتيز ولويز فيليبي سكولاري وأندريه فيلاش بواس سجّلوا نسب فوز أفضل من بوتر، ومع ذلك أُقيلوا من مناصبهم من قبل المالك السابق للنادي الروسي رومان أبراموفيتش.

كذلك يوجد بوتر خلف الثلاثي "الكارثي" الذي أشرف على تدريب تشلسي، وهم: ديفيد ويب وغلين هودل وإيان بورترفيلد.

وتعرّض بوتر لموقف محرج في المباراة الأخيرة لتشلسي، إذ أطلقت جماهير "البلوز" صافرات الاستهجان ضده، وقد يزداد الأمر سوءًا في الأيام المقبلة لأن الفريق تنتظره سلسلة من المباريات الصعبة.

ومع ذلك، لن يكون بإمكان الفريق تحمل أخطاء أخرى، خاصة أنه سيلعب ضد توتنهام وليدز يونايتد في الجولتين المقبلتين من "البريميرليغ"، قبل أن يستقبل بوروسيا دروتموند الألماني في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة يحتاج فيها الفريق لتعويض خسارة الذهاب بهدف دون رد.

ويحتل تشلسي حاليا المركز العاشر في الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، ويبتعد بفارق 11 نقطة كاملة عن جاره توتنهام صاحب المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل (2023-2024).

ويتعرض تشلسي ومسؤولوه لضربة محبطة في حال فشله في تعويض هذا الفارق، خاصة أن المالك الجديد الأميركي تود بويلي أنفق 326 مليون جنيه إسترليني (367 مليون يورو) في سوق الانتقالات الشتوية من أجل دعم الفريق، في مقدمتهم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز الذي بات الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وفي المجمل، قاد بوتر تشلسي في 25 مباراة بجميع البطولات فاز في 9 وخسر مثلها، مقابل 7 تعادلات، وسجّل فريقه 25 هدفا، واستقبلت شباك فريقه 24 هدفا.