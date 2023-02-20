شاهد.. هدف خرافي في فوز الهلال السعودي على الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا

سجّل الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب الهلال السعودي هدفا خرافيا في فوز فريقه على شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة 3-1 على ملعب "الجنوب" بالدوحة في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وبهذا الفوز، تأهل فريق الهلال السعودي إلى ربع نهائي البطولة القارية.

وحسم حامل اللقب الهلال -الذي توج قبل أيام قليلة بالميدالية الفضية لمونديال الأندية في المغرب- الفوز بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف للنيجيري أوديون إيغالو في الدقيقة الـ17، ثم أضاف الكوري الجنوبي هيون سوو جانغ الهدف الثاني في الدقيقة الـ73، وتبعه الأرجنتيني لوسيانو فيتو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ79، ورد السوري عمر خربين بهدف لشباب الأهلي في الدقيقة الـ86.