شاهد- حادث غير مسبوق في مباراة.. لاعبون يرقصون بسخرية أثناء تمرير الكرة أمام منافسيهم

أثار فريق شباب أورلاندو بايرتس جدلا كبيرا في جنوب أفريقيا، بعد اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل خلال مواجهة فريق سيخوخون يونايتد في دوري الشباب بالبلاد.

وتغلّب أورلاندو بايرتس على سيخوخون يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، لكن هذا لم يكن أهم ما في المباراة التي سخر فيها لاعبو بايرتس من منافسيهم في فريق سيخوخون.

وتعرّض لاعبو بايرتس لموجة انتقادات حادة من وسائل الإعلام المحلية والأوروبية على حد سواء، بسبب ما وُصف "بعدم احترامهم" للمنافس.

ووثّقت مقاطع فيديو راجت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام لاعبي أورلاندو بايرتس بتأدية بعض الرقصات أمام نظرائهم قبل تمرير الكرة.

ولم يتعلق الأمر بلاعب واحد فقط، بل تكرّر التصرف نفسه من قبل عدة لاعبين.

Got an idea. Invite this Orlando Pirates team to England, put them up against a Sunday League team and let the mayhem play out. Would watch pic.twitter.com/CFR2P8Wqec — Jack Kenmare (@jackkenmare_) February 19, 2023

وتُظهر مقاطع الفيديو أحد لاعبي أورلاندو وهو يرقص بالكرة قبل أن يجثو على ركبته في لقطة ثانية.

بينما قام لاعب آخر بالقفز حول الكرة بطريقة مستفزة قبل تمريرها إلى زميله، فيما جلس ثالث على ركبته تقليدا لما فعله الأول، وكل هذا دون أي ردة فعل من الحكم.

وانقسمت آراء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه المشاهد، فمنهم من قال إن هذه اللقطات مُسيئة وتنم عن عدم احترام، في وقت استمتع فيه عدد آخر من المعلقين الذي رأوا في ذلك استعراضا من قبل اللاعبين.

وأكد ثالث أن مثل هذه اللقطات تُظهر بشكل واضح سبب عدم تقدم كرة القدم في القارة السمراء.

في هذه الأثناء، دافع جوزيف مخنيا مدرب أورلاندو بايرتس عن لاعبيه، وقال إن من حقهم التعبير عن أنفسهم بالطريقة التي يرونها مناسبة لهم.

وقال مخنيا في تصريحات أبرزها موقع "سبورت بايبل" (sport bible) البريطاني إن "كرة القدم هي عبارة عن أحاسيس ومشاعر، وتعبير عن الذات، إذا كنت قادرا على فعل أشياء معينة، فافعلها".

وأضاف "كنت من هذا النوع من اللاعبين، لذا سأشجع دائما اللاعبين على التعبير عن أنفسهم طالما أنهم يشعرون بالثقة حيال ذلك".

وذكر مخنيا أن "هذه اللعبة تحتاج إلى لاعبين يتمتعون بثقة كبيرة في أنفسهم، لذا في بعض الأحيان تحتاج إلى القيام بأشياء معينة. صحيح أن البعض يراها غير محترمة، لكنني اختلف معهم".