تيتوم يدخل التاريخ في فوز يانيس على ليبرون بمباراة كل النجوم لكرة السلة

سجل جيسون تيتوم لاعب بوسطن سيلتيكس 55 نقطة محطما الرقم القياسي للنقاط بمباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ونفذ 10 رميات ثلاثية، كما نال جائزة أفضل لاعب في المباراة الاستعراضية السنوية، ليقود فريق يانيس (أنتيتوكومبو) للفوز على فريق ليبرون (جيمس) 184-175 في سولت ليك الليلة الماضية.

وغاب ليبرون نجم لوس أنجلوس ليكرز عن الشوط الثاني بسبب إصابة باليد اليمنى في الشوط الأول حين حاول التصدي لرمية باسكال سياكام لاعب تورونتو رابتورز.

ونفذ داميان ليلارد نجم بورتلاند تريل بليزرز رمية ثلاثية حاسمة ليتخطى فريق يانيس الهدف المنشود بتسجيل 182 نقطة.

Jayson Tatum est le MVP de ce All-Star Game 2023 ✨#NBAAllStar pic.twitter.com/wlSUtzDDjL — Parlons NBA (@ParlonsNBA) February 20, 2023

ونفذ دونوفان ميتشل 8 رميات ثلاثية ضمن 40 نقطة، بجانب 10 تمريرات حاسمة أهداها لفريق يانيس، كما سدد ليلارد 8 ثلاثيات من إجمالي 26 نقطة.

وكان جايلن براون لاعب سيلتيكس الأكثر تسجيلا من فريق ليبرون برصيد 35 نقطة، وكان الأكثر استحواذا على كرات مرتدة في اللقاء بواقع 14 كرة.

كما أضاف كايري إرفينج نجم دالاس مافريكس الجديد 32 نقطة بجانب 15 تمريرة حاسمة، وأحرز جويل إمبيد لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 32 نقطة للفريق ذاته.

ونفذ تيتوم رميتين حرتين ليرفع رصيده إلى 53 نقطة لتصبح النتيجة 177-162 متخطيا الرقم القياسي السابق لأنطوني ديفيز، الذي أحرز 52 نقطة في 2017.

كما استحوذ تيتوم على 10 كرات مرتدة بجانب 6 تمريرات حاسمة.