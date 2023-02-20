حقق رقما تاريخيا في الليغا.. برشلونة يهزم قادش ويعزز صدارته للدوري الإسباني

واصل برشلونة انتفاضته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وعزز موقعه في صدارة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه السهل بهدفين دون ردّ على ضيفه قادش في المرحلة الـ22 من البطولة.

وارتفع رصيد برشلونة الذي حقق انتصاره الـ19 في المسابقة هذا الموسم والسابع على التوالي إلى 59 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد.

في المقابل، توقف رصيد قادش عند 22 نقطة في المركز الـ17.

وجاء هدفا برشلونة في غضون 3 دقائق فقط، حيث افتتح سيرجي روبرتو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ43، فيما تكفّل النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

بهذا الهدف، واصل ليفاندوفسكي التحليق في قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما وصل لهدفه الـ15، بفارق 4 أهداف أمام كل من الفرنسي كريم بنزيمة وخوسيلو نجمي ريال مدريد وإسبانيول (على الترتيب) اللذين يتقاسمان المركز الثاني.

وكان برشلونة على موعد مع التاريخ في المسابقة المحلية خلال المباراة، بعد أن أصبح أول فريق يحافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة خلال المباريات الـ22 الأولى في البطولة.

ويأتي هذا الفوز السهل ليرفع من معنويات لاعبي برشلونة قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد -الخميس القادم- في إياب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الخميس الماضي على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" انتهت بالتعادل 2-2، ليتأجل حسم التأهل إلى الدور المقبل في البطولة القارية إلى لقاء العودة.