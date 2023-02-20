مساحته 23 فدانا ومشكلته الماعز.. رونالدو يعرض قصره في مدينة مانشستر للبيع

كشف تقرير بريطاني عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عرض قصره الكائن بمدينة مانشستر في إنجلترا للبيع.

وانتقل رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي المنصرم بعد انتهاء مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقبلها، أعلن مانشستر يونايتد فسخ عقد النجم البرتغالي بالتراضي بعد المقابلة التي أطلق فيها النجم البرتغالي تصريحات نارية ضد إدارة النادي والمدربين السابق الألماني رالف رانغنيك والحالي إريك تن هاغ.

وبعد استقراره في السعودية مع فريقه الجديد، قرر أفضل لاعب في العالم 5 مرات بيع قصره في مدينة مانشستر مقابل 5.5 ملايين جنيه إسترليني (6.1 ملايين يورو)، وفق صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

ويقع القصر بالتحديد في قرية ألدرلي إدج على بعد 19 كيلومترا جنوبي مدينة مانشستر التي تطل على غابات كثيفة.

Inside Cristiano Ronaldo’s former £5.5m Cheshire mansion that's up for salehttps://t.co/Sk8D1k9h57 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 18, 2023

ويضم القصر 7 غرف للنوم، إضافة إلى 6 حمامات، وملعب تنس، ومسبح، وغرفة سينما.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الوكيل العقاري جاكسون ستوبس أن قصر رونالدو "تحفة فنية ومصمم على الطراز الحديث".

وأضاف أن "القصر يمتد على مساحة 23 فدانا، ويضم جناحا رائعا للترفيه، ومنطقة واسعة للضيوف، مع غرفتي نوم للضيوف وملعب باديل"، كما يشمل 3 غرف أخرى للاستقبال.

وفي ما يتعلق بالمسبح، فإنه داخل "جناح الترفيه"، الذي يتوفر أيضا على صالة ألعاب رياضية وساونا وجاكوزي ومرافق للاستحمام ومنطقة للاسترخاء.

كما يضم القصر مرآبا يتسع لـ4 سيارات، فضلا عن ممر مترامي الأطراف يكفي لوضع كثير من السيارات والمركبات الأخرى.

لكن وجود القصر في قرية ألدرلي إدج أوجد سلبية وحيدة لمحبي الهدوء، إذ إن الماعز تنتشر في المنطقة منذ الصباح الباكر يوميا من أجل الرعي وتصدر أصواتا مزعجة، وفقا لصحيفة ذا صن.

ووصل رونالدو إلى النصر في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى صيف عام 2025، في وقت لم يكشف فيه النادي السعودي عن القيمة المالية للصفقة.

وشارك "الدون" مع النصر في 5 مباريات 4 في الدوري السعودي، وواحدة في كأس السوبر المحلي خسرها أمام اتحاد جدة.

وخلال هذه اللقاءات، سجل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، كما وضع النصر في صدارة الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الاتحاد والشباب.