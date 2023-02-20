بعد 10 تمريرات و18 ثانية.. شاهد- أسرع هدف في الدوري البرتغالي
سجل المهاجم الإسباني أبيل رويز أمس الأحد أسرع هدف في الدوري البرتغالي لهذا الموسم بطريقة مميزة، بعد 18 ثانية فقط من انطلاق المباراة بين فريقه سبورتينغ براغا ضد أروكا في الجولة الـ21.
وافتتح رويز التسجيل لفريقه بعد إطلاق صفارة البداية بهجمة منظمة بدأت فور ركلة بداية المباراة بشكل مميز، وانتهت بتسجيل الهدف الأول لبراغا بتسديدة صاروخية من رويز سكنت الشباك.
واحتفى الحساب الرسمي للدوري البرتغالي لكرة القدم في موقع تويتر بالهدف الذي سجله المهاجم الإسباني الشاب، وشارك مقطع فيديو للهدف، مشيرا إلى أنه الأسرع في الدوري هذا الموسم.
A jogada do golo MAIS RÁPIDO na #LigaPortugalbwin 🤩 Abel Ruiz precisou apenas de 18 segundos para marcar! ⏱️#LigaPortugal #criatalento #nãopára @SCBragaOficial @AbelRuizOrtega pic.twitter.com/xkKDbBnccV
— Liga Portugal (@ligaportugal) February 19, 2023
وجاء الهدف بعد 10 تمريرات بين لاعبي براغا انتهت بتسديدة قوية للمهاجم رويز من على حدود منطقة الجزاء.
وانتهى اللقاء بفوز براغا على ضيفه بهدفين نظيفين، حيث سجل الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 81، ليعزز من وجوده في المركز الثالث بترتيب الدوري البرتغالي خلف بنفكيا وبورتو على التوالي.
☑ RESUMO
Liga Portugal bwin (#21) | SC Braga 2-0 FC Arouca#LigaPortugalbwin #SCBFCA https://t.co/5OfBSIuLiw pic.twitter.com/7fDe06QSnq
— VSPORTS (@vsports_pt) February 19, 2023