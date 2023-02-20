أرقام حققها ميسي نجم سان جيرمان بركلته الحرّة في مرمى ليل
20/2/2023
بينما كانت جماهير ملعب "حديقة الأمراء" تنتظر صافرة الحكم وفريقها باريس سان جيرمان متعادل 3-3 مع ليل في الدوري الفرنسي، كان للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رأي آخر.
فالساحر الأرجنتيني تصدى لركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليسجل بها هدف الفوز القاتل ويمنح فريقه 3 نقاط هو في أمسّ الحاجة إليها في رحلة دفاعه عن لقبه بطلا للدوري الفرنسي.
ولم يمنح قائد منتخب الأرجنتين فريقه النقاط الثلاث فحسب، بل حقق أرقاما مع الفريق الباريسي بفضل هذا الهدف:
- 11 هدفا في الدوري الفرنسي.
- 16 هدفا هذا الموسم.
- الركلة الحرة الـ61 في مسيرته.
- الهدف الـ699 مع الأندية.
- الهدف الـ797 في مسيرته.
- لوكاس شوفالييه حارس ليل هو الحارس رقم 233 الذي يهزّ ميسي شباكه.
هدف ميسي 🤯⚽️🌪 #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/EP0GpKJRe4
— A (@IlWUfB8wKulrLPL) February 19, 2023
المصدر : مواقع إلكترونية