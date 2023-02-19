فعل في 6 دقائق ما عجز عنه طوال الموسم.. رودريغيز جوهرة ريال مدريد يتفوق على هازارد

لم يفوّت الأوروغوياني الشاب ألفارو رودريغيز فرصة الظهور الأول له مع ريال مدريد وترك بصمته سريعا مع الفريق "الملكي".

ودفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، برودريغيز في الدقيقة الـ88 من مواجهة "الميرنغي" ضد أوساسونا ليحل مكان زميله البرازيلي رودريغو غوس.

وأسهم رودريغيز بشكل مباشر ومؤثر في عودة ريال مدريد من ملعب "إل سادار"، فائزا على أوساسونا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت السبت الماضي ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من دخوله المتأخر، فإن رودريغيز صنع هدفا لزميله فينيسيوس جونيور ألغته تقنية حكم الفيديو (VAR)، لكن الشاب البالغ من العمر 18 عاما لم ييأس وعاد مجددا بعد دقيقة ومنح زميله الآخر ماركو أسينسيو تمريرة أمّن بها الثاني فوز "الميرنغي" في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأشادت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية بما قدمه رودريغيز في دقيقتين إضافة إلى 4 دقائق من الوقت بدل الضائع، وأكدت أن من الصعب الاستفادة من هذه الدقائق بطريقة أفضل مما فعله الشاب الأوروغوياني.

وذهبت الصحيفة الإسبانية إلى ما هو أبعد من ذلك، حين أكدت أن إسهامات رودريغيز في الدقائق الست التي لعبها تفوّق فيها على ما قدمه البلجيكي إيدين هازارد والإسباني ماريانو دياز طوال الموسم الحالي.

وأوضحت أن رودريغيز صنع هدفا في الدقائق التي لعبها بينما كان الفشل حليفا للثنائي هازارد ودياز تسجيلا وصناعة في "الليغا".

وظهر ماريانو في 6 مباريات في الدوري الإسباني، لعب خلالها 51 دقيقة، لم يترك فيها أي بصمة، أما هازارد فشارك في 98 دقيقة بـ3 لقاءات كان حاله فيها شبيهًا بزميله دياز.

وأشارت "ماركا" إلى أن هازارد يملك هدفا وحيدا وتمريرة حاسمة أيضا ضد سلتيك الأسكتلندي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن ألفارو رودريغيز لعب 17 مباراة هذا الموسم، واحدة في "الليغا" ومثلها في كأس الملك و15 مع ريال مدريد كاستايا سجّل خلالها 5 أهداف.

وبفوزه على أوساسونا، عزز ريال مدريد مكانه في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، مقلصا الفارق مؤقتا إلى 5 نقاط مع غريمه برشلونة الذي يستقبل ضيفه قادش مساء الأحد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن الجولة ذاتها.