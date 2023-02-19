رياضة

شاهد- هدف قاتل لميسي.. سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل في الدوري الفرنسي

Ligue 1 - Paris St Germain v Lille
ميسي (قميص رقم 30) كان بطل الفوز الصعب لنادي سان جيرمان على ليل (رويترز)
19/2/2023-|آخر تحديث: 19/2/202305:53 PM (مكة المكرمة)

سجل ليونيل ميسي هدفا في الوقت القاتل ليقود فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه ليل 4-3 اليوم الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدفين نظيفين سجلهما كيليان مبابي (الدقيقة 11) ونيمار (الدقيقة 17)، غير أن فريق ليل استطاع تقليص الفارق بهدف سجله بافودي دياكيتي (الدقيقة 27) لينتهي الشوط الأول بتقدم سان جيرمان 2-1.

وفي الشوط الثاني، سجل جوناثان ديفيد هدف التعادل لفريق ليل (الدقيقة 58 من ركلة جزاء)، ثم أضاف جوناثان بامبا الهدف الثالث لليل (الدقيقة 69)، غير أن كيليان مبابي سجل هدف التعادل (الدقيقة 87)، قبل أن يسجل ليونيل ميسي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة خروج النجم البرازيلي نيمار من المباراة على محفة، وكان يبدو أنه يعاني إصابة في كاحله الأيمن، إثر اصطدام مع بنيامين أندريه لاعب ليل، بعد بداية الشوط الثاني بوقت قصير.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليل عند 41 نقطة في المركز الخامس.

المصدر : وكالات