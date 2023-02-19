شاهد- هدف قاتل لميسي.. سان جيرمان يقلب الطاولة على ليل في الدوري الفرنسي

سجل ليونيل ميسي هدفا في الوقت القاتل ليقود فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه ليل 4-3 اليوم الأحد، في الجولة الـ24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم سان جيرمان بهدفين نظيفين سجلهما كيليان مبابي (الدقيقة 11) ونيمار (الدقيقة 17)، غير أن فريق ليل استطاع تقليص الفارق بهدف سجله بافودي دياكيتي (الدقيقة 27) لينتهي الشوط الأول بتقدم سان جيرمان 2-1.

وفي الشوط الثاني، سجل جوناثان ديفيد هدف التعادل لفريق ليل (الدقيقة 58 من ركلة جزاء)، ثم أضاف جوناثان بامبا الهدف الثالث لليل (الدقيقة 69)، غير أن كيليان مبابي سجل هدف التعادل (الدقيقة 87)، قبل أن يسجل ليونيل ميسي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

مبابي يمر من عنق الزجاجة ويخطف هدفاً رائعاً هل المرور أجمل من الهدف؟#الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_ليل pic.twitter.com/Amy1ukmIRp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2023

وشهدت المباراة خروج النجم البرازيلي نيمار من المباراة على محفة، وكان يبدو أنه يعاني إصابة في كاحله الأيمن، إثر اصطدام مع بنيامين أندريه لاعب ليل، بعد بداية الشوط الثاني بوقت قصير.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد ليل عند 41 نقطة في المركز الخامس.