الإثارة والمتعة بكرة السلة.. ما الذي تعرفه عن مباراة كل النجوم؟

ينظر كثيرون إلى كرة السلة على أنها ثاني أكبر ألعاب الكرة شعبية في العالم بعد كرة القدم، ولا يختلف عشاق كرة السلة بشأن المكانة الخاصة التي يتمتع بها دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي يعدّ القبلة الرئيسة لأفضل لاعبي السلة في العالم.

وإذا كان هذا الدوري هو تاج اللعبة المثيرة فإن درة التاج هي مباراة كل النجوم "All-Star Game" التي تقام في شهر فبراير/شباط من كل عام ويتنافس فيها أفضل نجوم دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة، المشهور اختصارا بـ"NBA"، عبر فريق يمثل أندية القسم الشرقي للبطولة في مواجهة فريق يمثل القسم الغربي.

وتتطلع أنظار عشاق كرة السلة الليلة إلى مدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا الأميركية التي تستضيف النسخة الـ72 للبطولة والتي تمثل في حقيقتها مهرجانا رياضيا يستمر 3 أيام، علما بأن النسخة الأولى لهذا المهرجان الاستعراضي جرت في بوسطن عام 1951.

وقبل المباراة التي تقام مساء الأحد بالتوقيت الأميركي، يستمتع الجمهور يومي الجمعة والسبت بسلسلة من المنافسات والتحديات في المهارات الفردية للعبة مثل الرميات الساحقة (دانك) والرميات الثلاثية.

وشهدت المنافسات الفردية هذا العام تألقا واضحا لماك ماكلانغ الذي فاز بمسابقة الرميات الساحقة، بينما فاز داميان ليلارد نجم بورتلاند تريل بليزرز بمسابقة الرميات الثلاثية.

والمثير أن ماكلانغ البالغ من العمر 24 عاما لم يشارك إلا في مباراتين فقط بدوري كرة السلة الأميركي إحداهما مع لوس أنجلوس ليكرز والأخرى مع شيكاغو بولز وكلتاهما في الموسم الماضي، لكنه وقع أخيرا عقدا للانتقال إلى فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

ولكن كيف يقع اختيار المشاركين في مباراة كل النجوم الاستعراضية؟

الخمسة الأساسيون يقع اختيارهم عبر عدة مراحل تعتمد على تصويت كل من المشجعين واللاعبين والصحفيين المتخصصين، ثم يختار مدرب كل قسم 7 من اللاعبين الاحتياطيين ليكتمل عدد الفريق 12 لاعبا، علما بأن المدرب لا يمكنه اختيار لاعب من النادي الذي يدربه.

ومنذ عام 2018 أُدخل تعديل على نظام مباراة كل النجوم يعطي الحق لقائد كل فريق، وهو الحاصل على أعلى الأصوات، في الاختيار من مجموعة اللاعبين الفائزين بالتصويت لوضع القائمة النهائية للفريق.

ويمثل تصويت الجمهور 50% من عملية الاختيار وهو ما يعطيه الفوز الأكبر مقارنة بالعنصرين الآخرين وهما تصويت اللاعبين والإعلاميين، ولكل منهما نسبة 25%.

أما اختيار المدرب الرئيسي فيكون بالنظر إلى سجل المدرب في الموسم، بحيث يقود فريق الشرق المدرب صاحب السجل الأفضل خلال منافسات الموسم بهذا القسم، والأمر نفسه لدى القسم الغربي.

من تاريخ كل النجوم

المثير أن بداية التفكير في إقامة مباراة كل النجوم كانت بهدف اجتذاب مزيد من الجماهير على غرار دوري البيسبول صاحب الشعبية الكبيرة في الولايات المتحدة، وأقيمت المباراة الأولى في بوسطن في الثاني من مارس/آذار 1951 وانتهت بفوز فريق القسم الشرقي على الغربي بنتيجة 111-94 بحضور أكثر من 10 آلاف متفرج وهو ما كان يزيد كثيرا على متوسط الحضور في ذلك الموسم إذ بلغ 3500 متفرج.

وعبر تاريخ هذه المباراة، حقق القسم الشرقي 37 انتصارا مقابل 29 انتصارا للقسم الغربي. وعندما تغير نظامها ابتداء من عام 2018، فاز فريق ليبرون جيمس بالمباراة في 5 أعوام متتالية، إذ فاز على فريق ستيفن كوري عام 2018 وفريق يانيس عامي 2019 و2020 وفريق كيفن ديورانت في عامي 2021 و2022.

ليبرون ضد يانيس

أما مباراة هذا العام، فتجمع بين فريق يقوده ليبرون جيمس (38 عاما) الذي تصدّر التصويت في القسم الغربي للبطولة، وآخر يقوده يانيس أنتيتوكونمبو متصدر تصويت القسم الشرقي، فما الذي أهّلهما لهذه المكانة؟

أما ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز، فقد دخل تاريخ كرة السلة قبل أيام عندما أصبح الهداف التاريخي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعدما تجاوز في الثامن من فبراير/شباط الجاري الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم النجم كريم عبد الجبار ومقداره 38 ألفا و387 نقطة، والمثير أنه سجله في أبريل/نيسان من عام 1984 عندما كان جيمس في عمر 8 أشهر فقط.

وهذه هي المشاركة الـ19 لجيمس في مباراة كل النجوم حيث يشارك فيها باستمرار منذ 2005، وستكون رقما قياسيا بالنظر إلى أن كريم عبد الجبار كان قد اختير لهذه المباراة 19 مرة لكنه لم يشارك بالفعل إلا في 18 مباراة.

فضلا عن ذلك، فإن جيمس قاد فريقه للفوز بمباراة كل النجوم في النسخ الخمس الأخيرة وكان آخرها على حساب فريق كيفن ديورانت بنتيجة 163-160 العام الماضي، ويطمح إلى تتويج سادس على التوالي.

على الجانب الآخر، فإن اليوناني يانيس نجم نادي ميلووكي باكس البالغ من العمر 28 يوما، والمولود باليونان لأبوين مهاجرين من نيجيريا، سيكون قائدا لأحد الفريقين المتنافسين بمباراة كل النجوم للمرة الثالثة بعد عامي 2019 و2020.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، نجح يانيس في تسجيل رقم قياسي شخصي عندما سجل 55 نقطة في سلة واشنطن ويزاردز ليقود فريقه ميلووكي إلى الفوز بنتيجة 123-113، ويحتفظ بالمركز الثاني في ترتيب أندية القسم الشرقي خلف بوسطن سيلتيكس المتصدر.

وفي تلك المباراة حقق يانيس إنجازا آخر، حيث أصبح الرابع فقط في تاريخ البطولة الذي يسجل 40 نقطة؛ 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة على الأقل في 3 مباريات متتالية، لينضم إلى قائمة تضم راسل وستبروك، إلجين بايلور وويلت تشامبرلاين.

نجوم غائبون

والمثير أن الساعات السابقة للقاء شهدت شكوكا في إمكانية مشاركتهما حيث غاب جيمس عن مباراة فريقه الأخيرة، كما أصيب أنتيتوكونمبو في مباراة فريقه ضد شيكاغو بولز مساء الخميس.

كذلك المباراة ستفتقد 3 من أبرز النجوم الذين اختيروا في تصويتات المشجعين والصحفيين واللاعبين، وذلك بسبب الإصابة، وأبرزهم ستيفن كوري نجم غولدن ستيت ووريرز حامل لقب الدوري، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة العام الماضي بعد أن سجل بمفرده 50 نقطة.

ويغيب أيضا كيفن دورانت الذي انتقل أخيرا من بروكلين نتس إلى فينيكس صنز، وكذلك زيون وليامسون نجم نيو أورليانز بيليكانز، مع احتمال غياب الكاميروني جويل إمبيد نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.