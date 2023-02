أولمبياكوس يفسخ عقد مارسيلو بعد 5 أشهر "فاشلة".. هل يلحق برونالدو في النصر السعودي؟

أعلن نادي أولمبياكوس -المنافس في الدوري اليوناني لكرة القدم- بشكل مفاجئ رحيل لاعبه البرازيلي مارسيلو، بعد شهور قليلة فقط من انضمامه للفريق.

ونشر النادي اليوناني بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه "تود عائلة أولمبياكوس بأكملها أن تشكر مارسيلو على تعاونه ووجوده معنا خلال الفترة الماضية".

وأضاف "كان الوقت الذي انضم فيه إلينا قصيرا ولكنه كاف لإنشاء علاقة أبدية، إنه يعلم أنه في اليونان سيكون لديه أصدقاء دائما".

The entire #Olympiacos family would like to thank @MarceloM12 for his cooperation and presence in Olympiacos. The time he stayed with us was brief but enough to create everlasting bonds. He knows that in Greece, in Piraeus he will always have friends! #Marcelo #M12 #ThankYou pic.twitter.com/mo4r3kvrsW

وانضم مارسيلو إلى صفوف أولمبياكوس في الثاني من سبتمبر/أيلول 2022، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد الإسباني.

وشارك الظهير البرازيلي مع أولمبياكوس في 10 مباريات فقط في جميع البطولات، بواقع 332 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ولعب مارسيلو آخر مباراة له بقميص أولمبياكوس في 11 يناير/كانون الثاني 2023، وكانت ضد إتروميتوس، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس اليونان، ومنذ ذلك التاريخ لم يخض أي دقيقة، وفق صحيفة "آس" (AS) الإسبانية.

وتقول الصحيفة إن البرازيلي الذي خيّب آمال جماهير أولمبياكوس، سيعود إلى العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل التعافي من إصابته، في وقت سيتكفل فيه ريال مدريد بتقديم العلاج له.

ووصفت "آس" تجربة مارسيلو القصيرة مع أولمبياكوس بأنها أخفقت "إخفاقا ذريعا"، واكتملت فصول القصة بتخلي النادي عنه عبر بيان على شبكات التواصل الاجتماعي.

Official: Marcelo leaves Olympiacos with immediate effect as contract has been terminated. 🚨🔴 #Olympiacos

Marcelo’s now available on the market as free agent.

🇧🇷 Understand Brazilian LB will look for new options in other countries — while he’s back in Madrid with his family. pic.twitter.com/st5Qdrn6TF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2023