بالفيديو- دوري أبطال أفريقيا.. الهلال يفوز على الأهلي والرجاء البيضاوي يهزم سيمبا في عقر داره

أحيا الهلال السوداني آماله في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ضيفه الأهلي المصري في المجموعة الثانية اليوم السبت، وفي المجموعة الثالثة حقق الرجاء البيضاوي المغربي فوزا ثمينا على مضيفه سيمبا التنزاني 3-صفر.

ونفذ ماكابي ليليبو ركلة حرة من الناحية اليسرى أساء محمد الشناوي حارس الأهلي تقديرها لتدخل المرمى في الدقيقة 53.

لكن الشناوي عوّض خطأه عندما تصدى لركلة جزاء سددها اللاعب القادم من الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 66.

ورفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف صن دوانز المتصدر بالعلامة الكاملة بعد مباراتين.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث من مباراة واحدة من دون رصيد مثل القطن الكاميروني.

وأُجّلت المباراة الأولى للأهلي أمام القطن في الجولة الماضية بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب، التي حصل فيها على المركز الرابع.

الرجاء يهزم سيمبا في عقر داره

وفي الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، حقق الرجاء البيضاوي المغربي اليوم السبت فوزا ثمينا على مضيفه سيمبا التنزاني 3-صفر.

ورفع الرجاء رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن حوريا الغيني، وعلى الجانب الآخر يحتل سيمبا المركز الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط.

وتقدم الرجاء بهدف سجله حمزة خابا في الدقيقة 30، قبل أن يضيف سفيان بنجديدة الهدف الثاني في الدقيقة 82.

الرجاء يضيف الهدف الثاني في مرمى سيمبا #دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/r0Hhx26lxZ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2023

وفي الدقيقة 86 سجل إسماعيل مقدم الهدف الثالث للرجاء من ضربة جزاء.