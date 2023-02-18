بالفيديو- دوري أبطال أفريقيا.. الهلال يفوز على الأهلي والرجاء البيضاوي يهزم سيمبا في عقر داره
أحيا الهلال السوداني آماله في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 1-صفر على ضيفه الأهلي المصري في المجموعة الثانية اليوم السبت، وفي المجموعة الثالثة حقق الرجاء البيضاوي المغربي فوزا ثمينا على مضيفه سيمبا التنزاني 3-صفر.
ونفذ ماكابي ليليبو ركلة حرة من الناحية اليسرى أساء محمد الشناوي حارس الأهلي تقديرها لتدخل المرمى في الدقيقة 53.
الهلال السوداني يأخذ الأفضلية على الأهلي المصري بهدف من كرة خادعة#دوري_أبطال_أفريقيا #الهلال_السوداني #الأهلي_المصرى pic.twitter.com/aPby3ycRpd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2023
لكن الشناوي عوّض خطأه عندما تصدى لركلة جزاء سددها اللاعب القادم من الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 66.
الشناوي يحرم غلودي من فرصة إضافة الهدف الثاني للهلال #دوري_أبطال_أفريقيا #الهلال_السوداني #الأهلي_المصرى pic.twitter.com/8zUfY8siBe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2023
ورفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف صن دوانز المتصدر بالعلامة الكاملة بعد مباراتين.
ويأتي الأهلي في المركز الثالث من مباراة واحدة من دون رصيد مثل القطن الكاميروني.
وأُجّلت المباراة الأولى للأهلي أمام القطن في الجولة الماضية بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب، التي حصل فيها على المركز الرابع.
أجواء متوترة في مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري#دوري_أبطال_أفريقيا #الهلال_السوداني #الأهلي_المصرى pic.twitter.com/TChupePz75
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2023
الرجاء يهزم سيمبا في عقر داره
وفي الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، حقق الرجاء البيضاوي المغربي اليوم السبت فوزا ثمينا على مضيفه سيمبا التنزاني 3-صفر.
ورفع الرجاء رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن حوريا الغيني، وعلى الجانب الآخر يحتل سيمبا المركز الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط.
وتقدم الرجاء بهدف سجله حمزة خابا في الدقيقة 30، قبل أن يضيف سفيان بنجديدة الهدف الثاني في الدقيقة 82.
الرجاء يضيف الهدف الثاني في مرمى سيمبا #دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/r0Hhx26lxZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 18, 2023
وفي الدقيقة 86 سجل إسماعيل مقدم الهدف الثالث للرجاء من ضربة جزاء.