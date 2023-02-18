رياضة

العثور على جثمان اللاعب الغاني كريستيان أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا

Germany v Ghana: Group G - 2014 FIFA World Cup Brazil
اللاعب الألماني شكودران مصطفي يحاول قطع الكرة من منافسه الغاني كريستيان أتسو في مونديال 2014 (غيتي)
18/2/2023-|آخر تحديث: 19/2/202303:35 PM (مكة المكرمة)

أكد وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو اليوم السبت أنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يقطن فيه بجنوبي تركيا بعد الزلزال المدمر الذي قبل أكثر من 10 أيام.

وكان أتسو (31 عاما) ضمن عداد المفقودين في هاتاي في السادس من الشهر الحالي بعدما تسبب زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر في انهيار مبنى كان يسكن فيه.

وقال مراد أوزون محمد وكيل أعمال اللاعب للصحفيين في هاتاي، حيث تم العثور على جثة جناح تشلسي السابق، "عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض. حاليا لا تزال تتم إزالة المزيد من الأنقاض. كما تم العثور على هاتفه".

Family and friends of the football player Christian Atsu await next to the rubble after quake in Turkiye
أسرة وأصدقاء أتسو ينتظرون رفع الجثمان من تحت الأنقاض (الأناضول)

وقال مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد مؤخرا، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

وسجل لاعب غانا السابق هدف الفوز 1-صفر على قاسم باشا قبل دقائق من نهاية المباراة التي أقيمت في الخامس من الشهر الجاري.

وأكد مدير هاتاي سبور أمس الجمعة أن اللاعب الغاني فضّل البقاء مع النادي، رغم أنه شارك في مباراتين فقط بالدوري منذ بداية الموسم.

ولعب أتسو مع تشلسي ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون، وقضى فترة في الرائد السعودي قبل أن ينتقل إلى هاتاي سبور في سبتمبر/أيلول 2022.

وقال هاتاي سبور على تويتر "لن ننساك يا أتسو. السلام عليك أيها الإنسان الجميل. لا توجد كلمات تصف حزننا".

وأرسل نيوكاسل أيضا تعازيه لأسرة اللاعب قائلا "لاعب موهوب وشخص مميز، سيظل دائما في ذاكرة اللاعبين والجهاز الفني والجماهير".

وساهم أتسو بتألقه اللافت في بلوغ منتخب غانا نهائي كأس الأمم الأفريقية 2015 عندما خسر الفريق أمام ساحل العاج بركلات الترجيح. وشارك آخر مرة مع غانا في 2019.

وانضم إلى تشلسي قادما من بورتو البرتغالي في 2013، وقضى عدة فترات على سبيل الإعارة في عدة أندية بينها فيتيس أرنهيم وبورنموث.

وقال النادي اللندني "يرسل تشلسي أحر التعازي لأسرة كريستيان وأصدقائه ولكل المتضررين من مأساة الزلزال".

وعبّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) عن حزنه على نبأ مقتل اللاعب تحت الأنقاض، وقدّم التعازي لعائلته وأصدقائه وجميع المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

ومن جانبه نعى الاتحاد الغاني لكرة القدم نجمه السابق عبر تويتر ونشر مقطع فيديو لأبرز لحظات اللاعب مع منتخب بلاده، مشيرا إلى أن أتسو خاض 65 مباراة دولية مع غانا، وساعد المنتخب في الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2015، وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

المصدر : رويترز + وكالة سند