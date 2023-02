أرسنال يقلب الطاولة على أستون فيلا ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

أحرز أرسنال هدفين في الوقت بدل الضائع، وانتفض بشكل مذهل وفاز 4-2 على أستون فيلا صاحب الأرض، وبذلك تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتعافى أرسنال من التأخر مرتين وتعادل 2-2 وبدا أنه سيخفق في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.

لكن جورجينيو، المنضم من تشلسي في فترة الانتقالات الشتوية، أطلق تسديدة قوية اصطدمت بإطار المرمى ثم في إميليانو مارتينيز حارس فيلا ودخلت المرمى.

وفي الهجمة الأخيرة تقدم الحارس مارتينيز لمحاولة التعويض في ركلة ركنية، لكن الكرة ارتدت بهجمة مرتدة سريعة، وسجل البديل غابرييل مارتينيلي الهدف الرابع ليضمن انتصار أرسنال.

وسجل أولي واتكنز وفيليب كوتينيو هدفي أستون فيلا، وتعادل أرسنال عن طريق بوكايو ساكا وأولكسندر زينتشنكو.

